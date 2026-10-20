El Papa León XIV habló por teléfono con Zelensky

La Santa Sede informó que el 19 de octubre, León XIV habló por teléfono con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania y pidió una tregua humanitaria
Tres días después de su conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, el Papa León XIV habló por teléfono el 19 de octubre de 2026 con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según anunció el Vaticano. Una vez más, la situación en la ciudad de Oleshky fue el tema central de la conversación, y el Papa reiteró su llamado a una "tregua humanitaria".
Según un breve comunicado difundido a última hora del día por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, "durante la conversación, el Santo Padre recordó la grave situación en la ciudad de Oleshky, en la región de Jersón, y se refirió a la solicitud de una tregua humanitaria ya presentada al Presidente de la Federación Rusa". Esta ciudad del sur de Ucrania, ocupada por el ejército ruso desde 2022, sufre una grave hambruna.