El Papa León XIV habló por teléfono con Zelensky

Según un breve comunicado difundido a última hora del día por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, "durante la conversación, el Santo Padre recordó la grave situación en la ciudad de Oleshky, en la región de Jersón, y se refirió a la solicitud de una tregua humanitaria ya presentada al Presidente de la Federación Rusa". Esta ciudad del sur de Ucrania, ocupada por el ejército ruso desde 2022, sufre una grave hambruna.

Tres días después de su conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, el Papa León XIV habló por teléfono el 19 de octubre de 2026 con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, según anunció el Vaticano. Una vez más, la situación en la ciudad de Oleshky fue el tema central de la conversación, y el Papa reiteró su llamado a una "tregua humanitaria".

La Santa Sede informó que el 19 de octubre, León XIV habló por teléfono con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania y pidió una tregua humanitaria

El Papa, que regresó al Vaticano el sábado, expresó su esperanza de que "la colaboración de ambas partes permita la llegada de ayuda humanitaria y médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil". Asimismo, reiteró "el compromiso de la Santa Sede con el diálogo y la paz", concluyó la breve declaración.

Este contacto se produce tres días después de un intercambio con el presidente ruso. El 16 de octubre, desde el hospital Gemelli, donde se encontraba hospitalizado, León XIV habló por teléfono con Vladímir Putin, a quien expresó "su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky", según indica el comunicado del Vaticano, que utiliza la misma redacción que el publicado hoy.

El papa León XIV y Vladimir Putin ya habían hablado por teléfono el 4 de junio de 2025. En aquella ocasión, el Papa hizo un llamamiento a Rusia para que realizara un gesto que pudiera promover la paz y alentó el diálogo para buscar soluciones al conflicto. Este fue el contacto de más alto nivel establecido entre Rusia y la Santa Sede desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Los contactos con el presidente ucraniano se han intensificado desde el inicio del pontificado de León XIV. El 3 de abril, víspera del Domingo de Pascua, el Papa León XIV habló por teléfono con Volodymyr Zelensky, "reafirmando su cercanía al pueblo ucraniano".

León XIV y Volodymyr Zelensky ya se han reunido tres veces. El presidente ucraniano asistió por primera vez a la misa de investidura del pontífice el 18 de mayo de 2025; en esa ocasión, pudo hablar con él en privado.

El 9 de julio, el Papa lo recibió en su residencia de Castel Gandolfo, donde pasaba sus vacaciones. Subrayó la disposición de la Santa Sede a acoger a representantes de Rusia y Ucrania para negociar, al tiempo que abogó por la liberación de los presos y la búsqueda de soluciones comunes. El pontífice recibió finalmente al presidente ucraniano por última vez el 9 de diciembre de 2025, también en Castel Gandolfo, y pidió que se llevaran a cabo iniciativas diplomáticas en favor de la paz.