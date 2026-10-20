¿Deberíamos sentirnos incómodos ante los esqueletos y lo que representan?

Durante la época de Halloween, parece que hay esqueletos por todas partes. Para algunos, esto resulta inquietante.

Copiar el enlace Compartir en :

Algunas de las decoraciones de Halloween más moderadas que muchos han comprado en los últimos años han sido esqueletos, algunos pequeños y otros tan grandes como tu casa. La mayoría de los esqueletos son sencillos, con un cuerpo esquelético normal, mientras que otros son más aterradores y están diseñados para asustar a los pequeños que salen a pedir «truco o trato» la noche de Halloween.

Es una tendencia interesante, ya que da a entender que los esqueletos están pensados para dar miedo y que su presencia debería recordarnos la espeluznante época de Halloween. Sin embargo, para los cristianos, ¿deberían los esqueletos realmente asustarnos? ¿Qué tienen de aterrador?

Esqueletos y muerte

La razón principal por la que los esqueletos se asocian con Halloween es su relación con la muerte. Un esqueleto humano es algo antinatural, ya que significa que alguien ha fallecido y que el resto de su cuerpo se ha descompuesto.

Para algunas personas, esto por sí solo ya es un hecho aterrador, ya que nos recuerda inconscientemente nuestra propia muerte futura. Cuando vemos un esqueleto, nos recuerda la realidad de que la vida es corta y de que acabaremos como ese esqueleto.

Shutterstock

Esta puede ser una realidad aterradora, ya que a muchos de nosotros no nos gusta la idea de que vamos a morir. No sabemos con certeza científica qué ocurre tras la muerte, ni dónde acabaremos.

Esta es una de las razones por las que tantos desarrolladores de IA esperan poder transferir su conciencia a un robot dentro de unos años. No quieren que su vida termine y esperan alcanzar algún tipo de «inmortalidad» en la Tierra.

Los cristianos, aunque podamos compartir algunos de esos mismos temores ante la muerte, también deberíamos contemplarla con esperanza.

Al final de la autobiografía de Santa Teresa de Lisieux, Historia de un alma, se recogen algunos recuerdos compartidos por varias de las hermanas. A continuación se reproduce una conversación que mantuvo con algunas de ellas sobre la muerte.

«Aún no sabemos de qué enfermedad morirás…». «Pero —respondió ella—, ¡moriré de muerte! ¿Acaso no le dijo Dios a Adán de qué moriría cuando le dijo: “Morirás de muerte”?». «Entonces, ¿vendrá la muerte a buscarte?» —«No, no la muerte, sino el Buen Dios. La muerte no es, como nos muestran los cuadros, un fantasma, un espectro horrible. El Catecismo dice que es la separación del alma y el cuerpo, ¡nada más! Pues bien, no temo una separación que me unirá para siempre a Dios».

Creía firmemente que la muerte la uniría y no la separaría. La conduciría a una unión eterna con Dios.

En muchos sentidos, deberíamos esperar con ilusión la muerte, viendo en ella la puerta de entrada a la vida, una vida que nunca terminará.

Algunos santos y personas incluso han colocado calaveras en sus escritorios, como recordatorio de su muerte, lo que a su vez influye en sus acciones cotidianas.

Aunque los esqueletos pueden utilizarse como decoración moderna para Halloween con el fin de asustar a la gente, para los cristianos, el esqueleto que vemos en el jardín de nuestro vecino debería recordarnos nuestro futuro.