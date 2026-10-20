20 historias de fidelidad hasta la muerte en Ibiza

Multitudinaria beatificación en Baleares de sacerdotes mártires de la persecución religiosa al inicio de la guerra civil española

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Juan Torres tenía 24 años y era sacerdote desde hacía apenas dos meses, cuando murió tiroteado el 7 de agosto de 1936. Él encabeza el grupo de mártires beatificados en Ibiza este sábado 17 de octubre de 2026.

Juan había nacido en Ibiza el 20 de abril del 1912. Sus padres colaboraban en la iglesia de Santo Domingo, la más grande de Ibiza después de la catedral. Al convertirse en cura, fue enviado a la isla de Formentera para servir como ecónomo en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar.

Siempre se había mantenido al margen de la política. Ser sacerdote fue la razón de su fusilamiento, por las tropas republicanas, en el puerto de la Savila. Un cáliz de plata que Juan había recibido como regalo para su primera Misa fue usado el sábado pasado en la solemne Misa de beatificación en la catedral de Ibiza.

El prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, presidió la celebración en representación del Papa León XIV. Entre las numerosas personas que llenaban la catedral, el presidente del parlamento balear Gabriel Le Senne se hizo eco del acontecimiento en sus redes sociales:

Fidelidad

En la homilía, el cardenal destacó que "seguir a Cristo significa estar dispuestos a dar testimonio de Él incluso cuando ello implique un alto precio".

"El mártir no es aquel que busca la muerte, sino aquel que no reniega de Cristo ni siquiera cuando la fidelidad al Evangelio lo expone a la muerte", explicó.

"No es la violencia sufrida lo que hace grande su testimonio, sino el amor al que permanece fiel", continuó. Y añadió que "el martirio no celebra la muerte: proclama que la vida pertenece a Cristo".

Mensaje de los mártires

El cardenal Semeraro mostró cómo el testimonio de estos mártires habla a los cristianos hoy:

"Normalmente no nos vemos ante la elección dramática a la que se enfrentaron aquellos mártires. Sin embargo, también nuestra fidelidad se mide en las situaciones concretas del día a día: cuando perdonar parece más difícil que alimentar el resentimiento, cuando defender a una persona vulnerable puede exponernos a la incomprensión, cuando nos sentimos tentados a callar por conveniencia o a adaptarnos a lo que hacen todos".

Los compañeros de Juan Torres Torres en este grupo de mártires eran 19 curas de pueblo como él: Antonio Tur Costa, Antonio Roig Guasch, José Tur Bennassar, Miguel Planells Tur, José Ramon Escandell, Joaquin Cirer Sala, José Riera Bonet, Antonio Cardona Vingut, José Torres Torres, Mariano Roig Marí, José Ferrer Guasch, AAntonio Marí Torres, Ignacio Serra Riera, Antonio Ramón Oray, Mariano Escandel Roig, Miguel Rieraa Bonet, Andrés Tur Tur, José Tur Ferrer y José Serra Ribas.

17 de ellos murieron el 13 de septiembre de 1936 en el castillo de Ibiza (convertido en ese tiempo en prisión), perdonando y proclamando a Cristo Rey. Ellos, destacó el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, "en tiempos de polarización, donde todo se torna trinchera, nos recuerdan que el único programa que Cristo nos ha dado a sus discípulos es ser sal y luz del mundo a través de un único y fundamental mandamiento: amarnos los unos a los otros".

Miles de mártires en España

Joan Serra | Joan Serra

La primera fiesta litúrgica de los nuevos beatos se celebrará en todas las parroquias de Ibiza y Formentera el 6 de noviembre.

Hasta el 10 de noviembre, puede visitarse la exposición "In Memoriam. Ad Honorem" con algunos objetos personales de los mártires y paneles informativos de sus historias de fidelidad, en la Pabordía junto a la catedral de Ibiza.

Además de la beatificación del 17 de octubre en Ibiza, están previstas celebraciones similares en Santander y Madrid los días 7 y 28 de noviembre.

Con el reconocimiento de estos mártires este año 2026, se han beatificado 2.404 mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España.