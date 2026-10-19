Primeras reacciones al tráiler de Narnia y a la dirección de Greta Gerwig

Existe una línea delgada sobre la que camina cualquier director al adaptar una saga literaria. ¿Qué tienes que hacer para evitar que la mayoría se decepcione de tu película? O, por otro lado, ¿gusten de tu interpretación sabiendo que no podrías materializar fielmente el universo mental de cada lector?

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El primer tráiler de la película Narnia: El sobrino del mago salió a la luz el pasado 13 de octubre y ha despertado gran conversación entre los fans de C.S Lewis.

Es bien conocido el trasfondo cristiano de la saga. Lewis no escribió simplemente sobre la fe, sino desde la fe y, así, a través de la fantasía y la alegoría, transmitió misterios como la creación del mundo, la lucha entre el bien y el mal, y la redención.

Por ello, desde el primer momento en que Netflix anunció que Greta Gerwig dirigiría al menos dos adaptaciones, a la comunidad le preocupó el tono con el que la directora de Barbie pudiese distorsionar la obra.

¿Gerwig ignora el trasfondo cristiano de la obra?

En entrevista, después del lanzamiento del tráiler, mencionó que ha sido un honor para ella adaptar sus libros favoritos de la infancia: Mujercitas y Narnia. “No podría ser quien soy sin esos libros”, añadió.

Según afirma, conoce muy bien las alegorías y las influencias de C.S Lewis y “absolutamente todas las palabras” que usó para la película beben de los libros de Narnia.

Previo al filme, dijo haber visitado Oxford y Cambridge —universidades donde el escritor mantenía conversaciones de mitología, literatura y filosofía con sus amigos— para encontrar las cosas que él leyó y le inspiraron.

El exceso digital vs. lo orgánico

Aunque el tráiler es apenas un vistazo, con él ya hemos conocido el arte visual que impregna toda la película: colores brillantes, ambiente cósmico y futurismo.

Sin duda ha chocado fuertemente con los recuerdos de quienes vieron las adaptaciones de los 2000. Además, el público es cada vez más escéptico al uso excesivo de los efectos digitales y a la sobreestimulación.

Y esto no es exclusivo de los fans de Lewis. Para ilustrar, nos remontamos a la última adaptación literaria que provocó gran discusión: La Odisea. Pese a todo, el público fue capaz de reconocerle una cosa a Nolan: que refrescante es ver paisajes naturales y que resuenen con la majestuosidad de la escena.

¿Pudo El sobrino del mago haber sido más orgánica? Los trabajos anteriores de Gerwig —júzguese por fotografía y arte visual— demuestran que sí. Sin embargo, cabe reconocer que el sello visual de las grandes plataformas de streaming influye a menudo.

Rock, ¿en la creación del mundo?

La segunda reacción vino ante la canción usada para el tráiler: Stairway to Heaven, un clásico del rock interpretado por la banda Led Zeppelin. El clímax eléctrico de la pista acompaña —al menos en el tráiler— el momento en que Aslan crea el universo de Narnia con su voz.

Al respecto, Gerwig explicó que se trata de una canción que habla sobre un viaje espiritual y el camino verdadero a la iluminación, frente a los senderos falsos de superioridades. Añadió que los miembros de la banda también sienten reverencia por C.S Lewis y “vieron el corazón de la historia en la película”.

La fantasía, el mejor camino a la realidad

Por último, si bien “no hay categoría más libre que la de cine fantástico”, como escribió el crítico de cine Ernesto DiezMartínez, también es verdad que siempre requiere negociar con el público.

Un público que no espera una catequesis directa, pero sí un filme en el que la fantasía pueda volver a conmover las verdades impresas en el corazón de cada hombre, aquellas que estuvieron en el propio Lewis.