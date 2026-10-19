La oración de súplica y la recuperación del Papa León XIV

La oración de la Iglesia unida es poderosa. El ejemplo más claro es la recuperación del Papa León XIV luego de su operación de pulmón del pasado 13 de octubre

Copiar el enlace Compartir en :

Para sorpresa del mundo, el Santo padre salió del hospital tres días antes de lo planeado y, por si esto fuera poco, el domingo 18 de octubre rezó el Ángelus en ventana del Palacio Apostólico. Una semana antes, había anunciado su diagnóstico de un nódulo pulmonar en la Plaza de San Pedro, desde donde agradeció a la gente porque se sintió acompañado con sus oraciones.

La oración de súplica

La Iglesia se unió para suplicar a Dios para que escuchara las peticiones humildes y sinceras para conseguir la salud del Sumo Pontífice. Este tipo de oración la encontramos en los Salmos y es muy agradable al Señor:

"Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque afligido y necesitado estoy yo. Guarda mi alma, porque soy piadoso; salva, Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, Señor, porque a ti clamo todo el día". (Salmo 86, 1-3)

¿Fue una casualidad o un milagro?

Sin duda se trató del poder de la oración porque los católicos del mundo entero se unieron para rezar rosarios, ofrecer Misas y comuniones y oraciones personales por la salud del Papa.

No podemos decir que fue el milagro porque no es una curación inexplicable, simplemente la recuperación del Santo Padre ha sido acelerada gracias a que Dios ha escuchado a su pueblo, cumpliendo las palabras de Cristo:

"Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mt 18, 20).

Además, el pueblo se ha unido para suplicar a Dios que le concediera la salud al Vicario de Cristo. Dios Padre no puede negarse a concederle a sus hijos lo que le piden con insistencia y humildad:

"Señor, escucha mi oración, atiende a mi súplica. Tú eres justo y fiel; ¡respóndeme!" (Salmo 143, 1).

En otras ocasiones la Iglesia se ha enfrentado a la pérdida de sus Pontífices siempre con la confianza puesta en que la voluntad de Dios es perfecta, por esto este momento no podía ser la excepción.

Sigamos orando

El Papa sintió ese poder de la oración y así agradeció a los los fieles que habían orado por él, comentando: "Sentí mucho su apoyo, gracias".

Y tiene fuerza ya para continuar con su misión:

"Habiendo superado esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades con la ayuda de Dios y sus oraciones".

Por eso, confiemos y creamos en que juntos logramos lo imposible: