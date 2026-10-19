Tras una operación para extirparle un tumor canceroso en el pulmón, el Papa León XIV permanece en reposo en el Vaticano. Se espera que asista a la audiencia general del miércoles, y los médicos confían en que se recupere completamente para el 27 de octubre
El Papa León XIV, recuperándose de una operación por un tumor canceroso de pulmón, permanece en reposo en sus aposentos del Palacio Apostólico del Vaticano, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 19 de octubre de 2026. No se trasladará a su residencia secundaria en Castel Gandolfo, como suele hacer todos los lunes por la noche, pero participará en la audiencia general del miércoles. Esta tendrá lugar en la Plaza de San Pedro, si el tiempo lo permite, y en caso contrario, en el Aula Pablo VI.
Esta mañana no se anunció ninguna audiencia con el pontífice, ya que la Prefectura de la Casa Pontificia las ha suspendido hasta el 20 de octubre. El sábado pasado, los médicos del Hospital Gemelli que atendieron al Papa —operado el 13 de octubre— declararon que podría estar "completamente recuperado" alrededor del 27 de octubre. Se espera que el pontífice asista ese día a un encuentro interreligioso en Asís.