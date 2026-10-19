5 ideas clave de la teología del cuerpo de Juan Pablo II

Impartió 129 catequesis en torno a una idea central: el cuerpo no es un problema que haya que gestionar

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Entre 1979 y 1984, el papa Juan Pablo II pronunció 129 catequesis de los miércoles sobre el cuerpo humano, la sexualidad, el matrimonio y el celibato. Recopiladas bajo el título "Teología del cuerpo", constituyen una de las obras más ambiciosas de antropología teológica producidas en el siglo XX —y una de las más sistemáticamente malinterpretadas—. La incomprensión suele ir en una de estas dos direcciones: o bien se descarta la obra como un extenso documento papal sobre ética sexual, o bien se la trata como un sistema accesible solo para especialistas. Pero ninguna de estas interpretaciones le hace justicia.

La tesis central es más sencilla y más radical que cualquiera de ellas: el cuerpo no es algo accesorio a la persona, sino que la constituye. Lo que hacemos con nuestros cuerpos, y lo que estos expresan, es teológico. Estas son las cinco ideas que sustentan el conjunto:

1 El significado conyugal del cuerpo

El cuerpo, sostiene Juan Pablo II, tiene un lenguaje intrínseco: la capacidad de expresar la entrega de sí mismo. A esto lo denomina el significado nupcial o esponsal del cuerpo: el hecho de que el cuerpo humano esté estructurado para entregarse a otro. Esto se manifiesta con mayor claridad en la unión conyugal entre marido y mujer, pero subyace a todo amor humano auténtico. El cuerpo no se limita a ser el soporte de la persona; habla. Lo que expresa, en su gramática más profunda, es lo mismo que expresa la Trinidad en su vida más íntima: el amor como entrega total de sí mismo.

Por eso, según el marco conceptual de Juan Pablo II, los actos sexuales que contradicen la lógica de la entrega de sí mismo —que utilizan el lenguaje del cuerpo para decir algo que la persona no quiere decir— son una especie de mentira contada con el cuerpo.

2 La soledad original

Antes de la creación de Eva, Adán se encuentra solo, y Juan Pablo II interpreta esta soledad con detenimiento. No se trata de una simple soledad, sino más bien del descubrimiento de un yo: un ser que se distingue del resto de la creación, que no puede encontrar su contraparte entre los animales, que es consciente de su propia interioridad. La soledad original es la condición de la individualidad: el reconocimiento de que el ser humano es un sujeto, no solo un objeto en el mundo, y de que esta subjetividad es irreducible. Solo un ser capaz de la soledad es capaz de un don auténtico, porque solo un ser así tiene un yo que ofrecer.

3 La unidad original

La creación de Eva y el reconocimiento que Adán hace de ella —"hueso de mis huesos y carne de mi carne" (Génesis 2, 23)— constituyen el momento de la unidad original. Juan Pablo II se detiene en la maravilla que encierra la exclamación de Adán: se trata de uno de los primeros actos del lenguaje humano, y es un acto de reconocimiento y alegría. Dos seres diferentes descubren que están hechos el uno para el otro, que su diferencia está orientada hacia la comunión más que hacia el conflicto.

La unidad original no borra la diferencia entre el hombre y la mujer; la colma. La diferenciación sexual del cuerpo es, en esta interpretación, un signo inscrito en la creación de la llamada a la comunión —una llamada que refleja, en el plano de las criaturas, la vida interior de la Trinidad—.

4 La desnudez original

Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza (Génesis 2, 25). La ausencia de vergüenza no es ingenuidad ni ignorancia. Es la condición de quienes se ven unos a otros tal y como son —como sujetos, como personas— y no como objetos. La vergüenza aparece con el pecado, cuando la mirada del otro se vuelve amenazante, cuando el cuerpo se convierte en algo que hay que ocultar en lugar de ofrecer. La recuperación de la experiencia original de la desnudez sin vergüenza es, en el marco de Juan Pablo II, el horizonte de la vida cristiana: la redención del cuerpo, hecha posible por la gracia, que permite a las personas mirarse unas a otras y ver lo que Dios ve.

5 La redención del cuerpo

La caída no destruye el significado conyugal del cuerpo, sino que solo lo oscurece. Toda la vida cristiana, según la interpretación de Juan Pablo II, es un proceso de recuperación de lo que se perdió: aprender a ver de nuevo el cuerpo como un don, aprender a entregarlo verdaderamente, aprender a recibir el don del cuerpo del otro sin reducirlo a un objeto. Por eso la Teología del Cuerpo no es, ante todo, un documento sobre ética sexual —aunque tiene implicaciones para la ética sexual—, sino un documento sobre el sentido de la vida cristiana. La redención del cuerpo es la redención de la persona. Y, según la interpretación de Juan Pablo II, ya está en marcha en todo aquel que haya recibido la gracia del bautismo y esté dispuesto a dejar que actúe.