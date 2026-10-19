4 cosas que nos recuerda la enfermedad del Papa

El mensaje del Papa León XIV durante el ángelus del domingo 18 de octubre nos regala la oportunidad de meditar cuatro aspectos de la enfermedad y el sufrimiento

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El pasado domingo 11 de octubre, durante el rezo del ángelus, el Papa León XIV informó que se sometería a una cirugía para retirarle un nódulo pulmonar. Días más tarde, el martes 13, fue intervenido quirúrgicamente. La Oficina de Prensa comunicó que la operación del Papa "transcurrió sin problemas"; sin embargo, informó que el tumor era cancerígeno.

León XIV permaneció hospitalizado hasta el sábado 18; y el domingo 19 rezó el Ángelus desde el balcón del Palacio Apostólico.

“Esta experiencia me ha hecho sentir de manera especial la cercanía con quienes atraviesan la enfermedad y una condición de dolencia”, declaró después de su breve meditación sobre el Evangelio del día.

Así como el Papa León sintió cercanía, estas son tres cosas que nos pueden conmover especialmente y que podemos meditar desde casa.

1 El dolor es parte de la condición humana

Nadie está exento del dolor, pero Dios nos ofrece a todos la gracia para salir adelante.

Solo unos minutos fueron necesarios para que la noticia se corriera por todo el mundo: el Papa tiene cáncer. Además de la angustia y el dolor de saberlo enfermo, quizá muchos se sintieron también desconcertados. ¿Cómo un hombre tan especial puede padecer una enfermedad así? o, incluso, ¿por qué Dios lo permitió?

Ser creyentes y servidores de la Iglesia no nos hace superiores ni inmunes al sufrimiento. Además, para el creyente, el sufrimiento no es castigo divino, sino oportunidad de santificación. La beata Conchita Cabrera lo expresó así: “La cruz es la única puerta que conduce al cielo” (C.C. 13, 393).

Lejos de sentirnos inmunes al mal o “más merecedores” por prestar nuestro servicio a Dios, debemos recordar que Jesús -aun siendo el Hijo de Dios- “no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida”.

2 La oración de intercesión verdaderamente ayuda al otro

El Papa León XIV se dirige a la multitud desde la ventana del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano el 18 de octubre de 2026, un día después de regresar del Hospital Universitario Gemelli de Roma tras someterse a una cirugía para extirpar un tumor canceroso de su pulmón derecho. Antoine Mekary | ALETEIA

El mensaje del Papa fue claro: las oraciones por su salud realmente lo ayudaron.

“Deseo agradecer a todos los que en estos días han orado por mí. Realmente he sentido su apoyo, ¡gracias!”, expresó.

Pedir por el otro es “lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios” (CEC 2635); por eso, es importante dedicar unos minutos de nuestra oración personal para confiar a Dios a aquellos que sufren alguna necesidad.

Si alguna vez has sentido impotencia frente al sufrimiento de un ser amado, o quisieras hacer algo más que “solo rezar”, las palabras del Papa pueden traer esperanza y consuelo a tu corazón al saber que todas esas plegarias hechas en silencio sí marcan una diferencia.

Interceder por alguien es lo mejor que podemos hacer, porque mientras confiamos en que Dios se ocupará de todo aquello que el hombre no puede alcanzar por sí mismo, nuestro corazón se transforma y se asemeja más al de Cristo.

3 En la prueba también podemos agradecer

Aunque es más sencillo ver a Dios cuando todo va bien, también es posible contemplar su gracia en los momentos de prueba.

Es durante estos momentos cuando más claramente podemos apreciar cómo la misericordia y providencia de Dios se hacen presentes en nuestra vida a través de quienes nos rodean.

Cuando el Papa expresó su “especial agradecimiento a los médicos, enfermeros y a todo el personal del Policlínico «Gemelli»” nos recordó que, cada vez que servimos al otro con amor y humildad, le brindamos a Dios la oportunidad de utilizarnos como instrumento.

Pero también nos invita a abrir los ojos y apreciar cómo Dios puede estar saliendo a nuestro encuentro en una palabra amable, una sonrisa o una ayuda concreta de alguien más.

Todo esto nos llevará a aceptar el dolor, ofrecer a Dios el sufrimiento y dar gracias, a quienes nos ayudan a disminuir y manejar nuestro dolor, y a Dios que nos acompaña y purifica a través de esa crisis.

4 La crisis reordena nuestra vida... para bien

León XIV cerró su mensaje del Ángelus con una declaración que llenó de gozo a los fieles: “Una vez superada esta delicada etapa, como saben, ahora retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y de sus oraciones”.

Estas palabras, sumadas a la pausa en su agenda hasta el 20 de octubre, también tienen algo que enseñarnos.

En ocasiones, la pausa es necesaria para recuperarnos, pero también para reordenar nuestra vida y poner a Dios al frente.

El catecismo nos enseña que “la enfermedad puede hacer a una persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él” (CEC 1501).