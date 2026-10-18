Fuentes y pozos en la Biblia, sinónimos de las promesas divinas

Las fuentes y los pozos son lugares imprescindibles que pronto adquirirán un profundo significado a lo largo del Antiguo Testamento y hasta los Evangelios

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El Antiguo Testamento emplea la palabra "manantial" nada menos que unas sesenta veces, lo que pone de manifiesto su importancia. Desde las primeras tribus nómadas, para las que estos puntos de agua eran imprescindibles, hasta las numerosas aldeas que, tras establecerse en Tierra Santa, construyeron numerosos pozos, los manantiales no solo forman parte de la vida cotidiana, sino que constituyen un elemento vital de la misma.

Por ello, no es de extrañar que los textos bíblicos hayan recurrido a estos poderosos símbolos en las regiones áridas de Oriente Próximo. A diferencia de las cisternas, que no ofrecen agua viva, el manantial simboliza la riqueza de las promesas divinas, tal y como expresa con tanta fuerza el profeta Jeremías:

"Sí, mi pueblo ha cometido una doble falta: me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y se han cavado cisternas, ¡cisternas agrietadas que no retienen el agua!" (Jer 2, 13)

El simbolismo resulta evidente en esta condena: en lugar de la riqueza de la Palabra de Dios, el pueblo prefiere las palabras vacías y engañosas de los hombres. Este simbolismo se retoma de manera llamativa en el encuentro entre Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob.

Mientras Jesús, cansado, se había sentado junto a la fuente en las horas más calurosas del día, una mujer de Samaria se acercó para sacar agua. Jesús le pidió entonces que le diera de beber, lo que sorprendió a la mujer, ya que los judíos no solían relacionarse con los samaritanos. Jesús le respondió:

"Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: 'Dame de beber', serías tú quien se lo habría pedido, y él te habría dado agua viva" (Jn 4, 10).

La samaritana no comprende el símbolo al que se refiere y piensa que se trata de un agua distinta a la que ella saca, pero Jesús le abre los ojos prometiéndole:

"Quien beba de esta agua volverá a tener sed; pero quien beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed; y el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna".

El significado simbólico del agua de la fuente viva resulta evidente: la Palabra que proviene de Jesús es fuente de vida eterna, lo que significa que, más allá de los bienes terrenales —aunque indispensables—, existe un bien aún mayor. Así lo atestigua San Columbano, quien afirmó:

"El Señor mismo. Jesucristo, nuestro Dios, es, pues, la fuente de vida, y por eso nos invita a beber de él. Bebe de él quien lo ama; bebe de él quien se sacia de la Palabra de Dios, quien la ama y la desea con suficiente intensidad; bebe de él quien arde de amor por la sabiduría".

Lugares para vivir y reunirse

El episodio de la samaritana demuestra también que los pozos y las fuentes siempre han sido, en la Biblia, lugares de encuentro e intercambio fundamentales. De hecho, fue junto a un pozo donde el ángel de Dios le anunció a Agar, la sierva de Abraham, que iba a tener un hijo.

"Estás embarazada, vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael (que significa: Dios oye), porque el Señor te ha escuchado en tu humillación" (Gn 16, 11).

El encuentro fecundo, en forma de fertilidad, se consuma así junto a una fuente. Del mismo modo, numerosos juramentos (Abraham y Abimelec) se prestan bajo el signo de este elemento esencial, sin olvidar los innumerables encuentros de futuros cónyuges como Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, Moisés y Séfora.

Pero el símbolo más bello de la Biblia, tomado del Cantar de los Cantares, servirá para describir a la Virgen María: