En el Ángelus, León XIV anunció que retomaría sus actividades «gradualmente»

"Esta experiencia me ha hecho sentir una cercanía especial con quienes afrontan la enfermedad y la debilidad", declaró León XIV durante el ángelus
"Retomaré gradualmente mis actividades con la ayuda de Dios y vuestras oraciones", afirmó León XIV durante el Ángelus el 18 de octubre de 2026. Exactamente una semana después de anunciar su hospitalización, y cinco días después de su operación por un tumor canceroso, regresó a la Plaza de San Pedro para agradecer a los médicos que lo trataron y a todos los que lo apoyaron con sus oraciones.
Exactamente al mediodía, al son del tradicional cañonazo disparado desde el Janículo, seguido de vítores especialmente entusiastas de la multitud en la Plaza de San Pedro, el Papa apareció en la ventana del Palacio Apostólico. Se encontraba en el mismo lugar donde, apenas una semana antes, había hecho su última aparición pública. Cinco días después de su operación en el Hospital Gemelli, durante la cual los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras el descubrimiento de un tumor canceroso, se le veía muy alegre y feliz.