En el Ángelus, León XIV anunció que retomaría sus actividades «gradualmente»

Exactamente al mediodía, al son del tradicional cañonazo disparado desde el Janículo, seguido de vítores especialmente entusiastas de la multitud en la Plaza de San Pedro, el Papa apareció en la ventana del Palacio Apostólico. Se encontraba en el mismo lugar donde, apenas una semana antes, había hecho su última aparición pública. Cinco días después de su operación en el Hospital Gemelli, durante la cual los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras el descubrimiento de un tumor canceroso, se le veía muy alegre y feliz.

"Retomaré gradualmente mis actividades con la ayuda de Dios y vuestras oraciones", afirmó León XIV durante el Ángelus el 18 de octubre de 2026. Exactamente una semana después de anunciar su hospitalización, y cinco días después de su operación por un tumor canceroso, regresó a la Plaza de San Pedro para agradecer a los médicos que lo trataron y a todos los que lo apoyaron con sus oraciones.

"Esta experiencia me ha hecho sentir una cercanía especial con quienes afrontan la enfermedad y la debilidad", declaró León XIV durante el ángelus

En su breve meditación, que siempre precede al rezo del Ángelus en latín, León XIV comentó la lectura del Evangelio del día, en la que Jesús declara: "Dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios". Con estas palabras, explicó, Cristo subraya que su venida a la tierra "no anula las funciones ni las responsabilidades humanas".

El Papa exhortó entonces a seguir el ejemplo de Jesús y a "vivir sin concesiones, libres de toda ambición perversa y de intereses personales injustos". Animó a los fieles a orar a Dios para que les ayude a ser, en este sentido, "sinceros, sin temor ni hipocresía, libres para el bien".

Cercanía a quienes se enfrentan a la enfermedad

Solo después de rezar a la Virgen María, el pontífice agradeció formalmente a todos los que habían orado por él durante su hospitalización. "Sentí mucho su apoyo, gracias", afirmó, expresando especial gratitud al personal de la Policlínica Gemelli, donde fue atendido.

"Esta experiencia me ha hecho sentir una cercanía especial con quienes afrontan la enfermedad y la debilidad", confió León XIV. "Habiendo superado esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades con la ayuda de Dios y sus oraciones", concluyó, rematando su discurso con un vibrante y enérgico "¡Feliz domingo!"

Poco antes, el pontífice también había enviado un breve mensaje de apoyo con motivo del centenario de la Jornada Mundial de las Misiones.

Un papa apoyado por muchos fieles

A pesar de que el maratón de Roma pasó por la plaza de San Pedro más temprano esa mañana, bloqueando el acceso, varios miles de personas superaron los controles de seguridad habituales para congregarse bajo la ventana del Palacio Apostólico. "Aunque ayer sonreía al salir del hospital, esto es una verdadera prueba para él", confió Ángela, una romana que quería mostrar su apoyo a su obispo. "Parece estar bien; esperamos de verdad que esto no le deje secuelas", comentó.

Cuando León XIV fue hospitalizado el martes pasado, Bernard, un católico ghanés de 45 años, acababa de llegar para una peregrinación de una semana organizada por su diócesis. "Rezamos mucho por él durante esos días, y hoy hemos venido a rezar con él", explicó, añadiendo que esperaba que el Papa se recuperara "pronto y sin recaídas".