Diagnosticado con cáncer a los 4 años, vivió una vida difícil pero «extraordinariamente hermosa»

Durante once años, Louis vivió con un tumor cerebral diagnosticado a los cuatro años. Hasta su fallecimiento el 2 de enero de 2021, conservó la alegría de vivir que unía a toda su familia. A continuación, una entrevista

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A los cuatro años, los niños tienen toda la vida por delante. Sin embargo, para Louis, un invitado inesperado cambió su infancia por completo el 10 de diciembre de 2009: un tumor cerebral. Durante once años, la enfermedad dominó la vida diaria del pequeño y su familia, hasta su fallecimiento a los dieciséis años, el 2 de enero de 2021.

Tras su muerte, su madre, Amélie Croizier, sintió la necesidad de seguir escribiéndole. De este diario personal surgió "Louis y la pelota negra", publicado por Artège el 14 de octubre. "Necesitaba seguir hablando con Louis. Nuestro diálogo no había terminado. También quería transmitir a mis hijos, a mis nietos y a las futuras generaciones, el recuerdo de lo que vivimos con él. Porque Louis vive dentro de nosotros", declaró a Aleteia esta exmaestra de 49 años.

Once años interrumpidos por la enfermedad

El 10 de diciembre de 2009, la vida de la familia Croizier cambió para siempre. Los primeros síntomas de Louis se parecían a los de una gastroenteritis: vómitos y luego problemas de equilibrio. "Su pediatra nos recomendó una resonancia magnética de seguimiento", recuerda su madre.

Unos días después, el estado del pequeño empeoró. Tuvo una convulsión y sus ojos se pusieron en blanco. Sus padres lo llevaron a la sala de urgencias pediátricas del Hospital Necker. "Tenía el cerebro lleno de líquido. Le practicaron una primera cirugía de inmediato. Unos días después, una segunda cirugía permitió a los médicos extirpar la mayor parte del tumor posible", cuenta Amélie Croizier. Tras varios meses de radioterapia, Louis recibió tratamiento en diversos hospitales. "Nuestras vidas nunca han vuelto a ser las mismas desde el 10 de diciembre de 2009".

Las operaciones dejaron en Louis secuelas permanentes: problemas de equilibrio, dificultad para realizar varias tareas a la vez y problemas de memoria. "Podía ir al cine por la mañana y ni siquiera recordar haber estado allí…". Continúa sus estudios a tiempo parcial, intercalados con revisiones médicas, sesiones de rehabilitación y citas con la logopeda. Pero a pesar de las dificultades, el pequeño no se queja. Su madre lo describe como un "líder de guerra cuya conducta ejemplar en el campo de batalla se ganó la admiración de todos".

Incluso en el hospital, Louis se esfuerza por mantener la sonrisa. "No siempre iba con alegría. Pero como tenía que ir, prefería hacerlo con una sonrisa. Siempre tenía un pequeño pensamiento para los demás, para una enfermera, para otro niño", recuerda Amélie.

"Nuestra fe estaba profundamente arraigada; nos sostuvo, especialmente durante el último mes de vida de Luis".

Esta atención hacia los demás y esta alegría contagiosa se convirtieron en una fuente de fortaleza para toda la familia. "No queríamos llorar todo el día. Ya era bastante complicado, y teníamos que conservar nuestras energías, mantenernos positivos y decirnos a nosotros mismos: superaremos esto".

Las organizaciones benéficas también contribuyen a preservar la infancia de Louis. Imagine for Margo, L'Envol y otras organizaciones le permiten vivir experiencias extraordinarias: asistir al Gran Premio de Mónaco, participar en conciertos, realizar vuelos de iniciación y visitar Disneyland París y el Parque de los Príncipes. Son momentos preciosos que comparte con sus tres hermanos, Édouard, Henri y Stanislas, de 24, 19 y 15 años respectivamente. "Pudieron crear recuerdos increíbles juntos", dice su madre con alegría.

La fe y la alegría como brújulas

Durante once años, la familia también se apoyó en su fe. "Claro que la enfermedad de un niño plantea interrogantes: uno se pregunta, ¿por qué a nosotros? Pero al mismo tiempo, nuestra fe estaba profundamente arraigada en nosotros; nos sostuvo, especialmente durante el último mes de vida de Louis. Sentíamos una presencia a nuestro lado, que nos acompañaba, dándonos una fuerza que ni siquiera nos atrevíamos a imaginar".

Para Amélie, esta presencia también se manifestó a través de la alegría de su hijo. En diciembre de 2020, mientras su estado empeoraba y su cuerpo apenas respondía, Louis conservaba el brillo de sus ojos y su entusiasmo por la vida. "Esta alegría que se nos concedió fue más fuerte que su sufrimiento. Éramos conscientes de que cada día era un regalo que debíamos atesorar".

Durante mucho tiempo, la familia creyó haber superado lo peor. El 21 de octubre de 2019, durante una resonancia magnética rutinaria, Amélie se dio cuenta de que habían pasado diez años y que tal vez era hora de dejar de vivir con tanta ansiedad en cada examen. Pero el tumor había regresado.

Louis lo llamaba "la bola negra". Era un glioma de alto grado, un tumor invasivo, aunque no presentaba síntomas. Dos cirugías más, seguidas de quimioterapia, marcaron esta nueva etapa. Amélie pasaba los días en el hospital con su hijo, mientras que su esposo, Guillaume, cuidaba de sus otros tres hijos. A pesar de esta dura experiencia, la pareja se mantuvo unida.

"Éramos un verdadero equipo. Creo que esa es nuestra fortaleza. Somos muy diferentes, pero nos complementamos. Y sobre todo, somos capaces de comunicarnos, de expresar nuestras necesidades y sentimientos", explica Amélie.

El 2 de diciembre de 2020, Louis regresó a casa para pasar el último mes de su vida. Celebró su decimoquinto cumpleaños el 14 de diciembre, pero luego volvió al hospital al empeorar su estado. Falleció el 2 de enero de 2021, rodeado de sus padres. Esta fecha tiene un significado especial para Amélie Croizier, ya que Louis debía haber nacido el 2 de enero. "Ese día, morí con Louis", confiesa.

Una despedida final llena de esperanza

El 12 de enero, casi 600 personas se reunieron en la iglesia de Saint-Sulpice para dar el último adiós a Louis. Amélie y Guillaume organizaron su funeral como si se tratara de su boda. "Tuvimos once años para prepararlo, porque sabíamos que tal vez no sobreviviría".

Louis, a su manera, también se preparó para su muerte. Durante su último mes de vida, hizo una lista de regalos para sus seres queridos: un vestido para su madre por Navidad, un teléfono para el cumpleaños de su padre el 27 de enero… Louis también sabía las canciones que se cantarían en su funeral. Canciones que amaba y que solía cantar con su familia. "Pudimos hablar de la muerte y reírnos de ella", confesó su madre. "Cuando preparábamos gougères juntos, le decía que cuando ya no estuviera, seguiría comiéndolas pensando en él".

Tras su fallecimiento, cada miembro de la familia intenta sobrellevar el duelo a su manera. La fe, los amigos y el apoyo de un psicólogo les ayudan a afrontar este doloroso momento, cada uno a su propio ritmo. Guillaume necesita silencio y consuelo. Édouard, el mayor, se marcha a Burdeos para continuar sus estudios. Henri atraviesa un periodo de ira que apenas comienza a disiparse. Stanislas, por su parte, sigue hablando de su hermano a diario. Pero lo que une a todos es el recuerdo de la risa de Louis. "Su risa sigue presente entre nosotros, lo que no nos impide llorar", subraya su madre.

Una vida para reaprender a vivir

Y como si el destino conspirara contra ellos, el 16 de junio de 2021, apenas unos meses después del fallecimiento de Louis, Amélie enfermó. Los médicos le diagnosticaron mielitis, una enfermedad neurológica rara caracterizada por la inflamación de la médula espinal. Esto interrumpe la transmisión de señales nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo. "Fue una pesadilla", recuerda. "Pensábamos que la hospitalización había terminado, y entonces todo volvió a empezar. Nuestra familia revivió todo lo que habíamos vivido con Louis: las ausencias, la angustia, el miedo a la muerte".

Durante los primeros meses, Amélie usó una silla de ruedas. La enfermedad la obligó a jubilarse anticipadamente. Aunque ahora puede caminar, sufre de fatiga crónica, ardor en las piernas y los brazos, y episodios en los que no puede caminar ni siquiera sostener un vaso durante varios días. Sin embargo, se niega a que la enfermedad y la pérdida la consuman.

"La fuerza y ​​la alegría de Louis están dentro de mí" afirma. Es esta alegría la que quiere compartir con familias y otras personas que enfrentan una enfermedad. "Esto no elimina el dolor, las preguntas ni los miedos. Pero este deseo de ser feliz debe ser más fuerte que cualquier otra cosa. Y esta alegría no se puede experimentar en soledad; hay que compartirla para dar esperanza a los demás".