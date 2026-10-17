México y su crisis de salud: entre las cifras oficiales y la realidad de los pacientes

Mientras el Gobierno reporta avances en el sistema de salud, médicos, trabajadores y pacientes siguen enfrentando carencias. ¿Qué está pasando realmente y qué podemos hacer como sociedad ante una problemática que nos afecta a todos?

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Conseguir una cita con el especialista en casi cualquier hospital supone una espera de varios meses; más todavía si se requiere alguna cirugía. Recorrer farmacias buscando un medicamento que el propio médico del Seguro Social recetó es una escena común y las familias en México, muchas veces, tienen que reservar un presupuesto específico para solucionar sus temas de salud.

Para muchas familias mexicanas, enfermarse no representa solamente una preocupación por la salud, sino también una carrera contra el tiempo, los trámites y, en ocasiones, contra sus propias posibilidades económicas.

Mientras tanto, las autoridades aseguran que el sistema público de salud está mejorando. Entonces, ¿por qué persisten las quejas y las carencias? ¿Estamos ante una verdadera crisis sanitaria o frente a problemas que todavía no encuentran una solución apropiada?

Las recientes protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizadas durante octubre de 2026, volvieron a poner el tema sobre la mesa. Entre sus demandas se encuentran mejores condiciones laborales, contratación de personal y abastecimiento suficiente de medicamentos e insumos.

Más allá de las manifestaciones, los datos permiten dimensionar el problema.

Una radiografía de la salud en México

El informe Health at a Glance 2025, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestra importantes rezagos del sistema mexicano.

México destina alrededor del 5.9% de su Producto Interno Bruto (PIB) a salud, frente al promedio de 9.3% de los países integrantes del organismo.

La diferencia también se observa en los recursos disponibles: mientras el promedio de la OCDE es de 3.9 médicos por cada mil habitantes, México cuenta con 2.7. En enfermería, la distancia resulta todavía mayor: tres profesionales por cada mil habitantes, frente al 9.2 de la OCDE.

Respecto a las camas hospitalarias, México dispone de apenas una por cada mil habitantes, mientras el promedio internacional del organismo alcanza 4.2 camillas por cada mil personas.

Estas cifras no significan que todo el sistema funcione mal, pero revelan limitaciones estructurales que difícilmente pueden solucionarse únicamente mediante la compra de medicamentos.

¿Qué dice el Gobierno?

En marzo de 2026, la presidente Claudia Sheinbaum informó que el abastecimiento de medicamentos superaba el 97% en el IMSS, ISSTE e IMSS-Bienestar.

Posteriormente, en septiembre, las autoridades reportaron un incremento del 125% en las piezas de medicamentos e insumos entregados entre enero y agosto, respecto al mismo periodo de 2025.

Son avances que deben reconocerse. Sin embargo, también conviene distinguir entre adquirir medicamentos, distribuirlos y garantizar que lleguen oportunamente a quienes los necesitan.

Un porcentaje de abastecimiento elevado no significa necesariamente que todos los tratamientos estén disponibles en cada hospital, ni resuelve por sí solo la falta de especialistas o las dificultades para acceder a determinados servicios.

El desafío es que las mejoras administrativas se traduzcan en una atención efectiva pues, ¿de qué serviría hablar de resultados satisfactorios si todavía existen pacientes cuyas necesidades no encuentran respuesta?

El peligro de acostumbrarnos a las carencias

Uno de los mayores riesgos es normalizar las deficiencias. Aceptar que una familia deba endeudarse para comprar medicamentos, que un paciente espere demasiado tiempo una intervención o que el personal sanitario trabaje sin recursos suficientes no debería formar parte de nuestra cotidianidad.

La salud es demasiado importante para reducirla a una disputa entre partidos políticos. Reconocer los avances es justo, pero señalar las deficiencias también constituye una responsabilidad ciudadana.

Negar o minimizar los problemas impide reconocer su verdadera dimensión. Y ningún diagnóstico incompleto puede conducir a un tratamiento verdaderamente eficaz.

La preocupación también ha llegado a la Iglesia mexicana. En julio de 2026, monseñor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato, advirtió sobre la falta de medicamentos y materiales en las instituciones públicas de salud, recordando que muchas veces los propios médicos carecen de lo necesario para atender a sus pacientes. Hace unos días volvió a pedir que se escuchen las demandas de enfermos y trabajadores sanitarios.

No se trata de una inquietud nueva: años atrás, la Pastoral de la Salud de la Conferencia del Episcopado Mexicano había solicitado proteger el presupuesto sanitario y administrar los recursos con transparencia, recordando que apoyar a médicos, enfermeras, enfermos y sus familias es apoyar a México.

¿Qué podemos hacer las familias mexicanas?

Ante esta situación, la resignación no puede ser nuestra única respuesta. Aunque corresponde al Estado garantizar servicios de salud accesibles y de calidad, las familias también podemos fortalecer una cultura de prevención: mantener actualizados nuestros esquemas de vacunación, realizar revisiones médicas oportunas, cuidar la alimentación y atender adecuadamente y en lo posible las enfermedades crónicas.

Como sociedad, podemos documentar y denunciar las carencias, exigir transparencia, apoyar a organizaciones de pacientes y fortalecer las redes de acompañamiento.

También debemos reconocer la labor de médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios que muchas veces y en circunstancias difíciles, continúan atendiendo a quienes más lo necesitan.

Recordemos que una sociedad saludable no se construye únicamente dentro de los hospitales, sino también mediante la corresponsabilidad, la solidaridad y el cuidado mutuo.

La salud también es una cuestión de dignidad humana

En febrero de este año, durante un encuentro con la Pontificia Academia para la Vida dedicado al tema: “Salud para todos. Sostenibilidad y equidad”, el Papa León XIV recordó la importancia de dedicar recursos y esfuerzos a proteger la vida y la salud, confrontando las palabras que el Papa Francisco ya había pronunciado sobre la salud: "No es un bien de consumo, sino un derecho universal por lo cual el acceso a los servicios sanitarios no puede ser un privilegio”.

La Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda que el bien común exige crear condiciones para que todas las personas puedan desarrollarse dignamente. El acceso a la atención sanitaria forma parte de esa responsabilidad.

En su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo de este año, el Papa León XIV recurrió a la parábola del Buen Samaritano para recuperar lo que llamó “la dimensión social de la compasión”.

El samaritano no se limitó a observar al herido. Se acercó, atendió sus necesidades y se comprometió con su recuperación. Ese ejemplo interpela tanto a las autoridades como a cada uno de nosotros. No basta con reconocer el sufrimiento, es necesario actuar para aliviarlo.

Cuando acudimos al médico, esperamos que nos diga la verdad sobre nuestra enfermedad, incluso si resulta incómoda porque sabemos que solamente un diagnóstico acertado permitirá comenzar a sanar.

Con la situación de la salud en México ocurre algo semejante. Reconocer avances no debería impedirnos mirar las heridas que todavía permanecen abiertas, más cuando las manifestación de esas heridas son evidentes y sangran a simple vista.