Las mascotas, ¿aliadas de la salud mental… y de la santidad?

La próxima vez que un perro se acerque en busca de una caricia, o que un gato se acurruque a tu lado, tómate un momento para agradecer por estos compañeros cotidianos, que son beneficiosos para la salud mental y nos recuerdan, a su manera, la belleza de la Creación

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Una mirada, un ronroneo, un abrazo alegre… Aunque las mascotas no hablen, saben estar ahí y, muy a menudo, su fiel presencia constituye un baluarte contra la soledad, una fuente de consuelo y afecto. Un apoyo que a veces se subestima en el equilibrio cotidiano, pero que, sin embargo, resulta tener un papel positivo en la salud mental. Una sensación confirmada por el 95 % de los dueños de perros y gatos, según un estudio de Ipsos para Santévet, publicado el 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Estrés, soledad, actividad física, entre otros.

Macotas que curan

Un mascota mitiga la soledad, pero no dejemos de buscar alternativas acordes a la condición humana. Budimir Jevtic | Shutterstock

De hecho, los animales brindan numerosos beneficios. El 97 % de los encuestados afirma que su mascota los calma, los relaja o los libera del estrés, mientras que el 92 % admite que les ayuda a no sentirse solos y el 62 % señala que les facilita conocer a otras personas o hacer amigos.

Además del aspecto psicológico, las mascotas también ayudan a mantener una cierta forma física: el 79 % de los dueños afirma que su mascota les brinda una sensación de seguridad o protección, y el 76 % señala que los motiva a practicar actividad física de manera regular. Estas cifras ilustran el papel cada vez más importante que desempeñan los perros y los gatos en el equilibrio emocional, pero también en la vida social.

Pero esta complicidad entre el ser humano y el animal no se mide solo en porcentajes, sino que también nos recuerda una realidad más esencial: el vínculo que une al ser humano con toda la Creación, y el animal es uno de los dones de la Creación. Como lo destacó la teóloga Isabelle de la Garanderie en una entrevista concedida a Aleteia: "Toda la Creación puede hablarnos de Dios, porque es obra de Dios. Por eso, el animal puede convertirse para nosotros en un motivo de asombro, de atención y de contemplación. También nos permite tomar conciencia de que no estamos solos en el mundo: pertenecemos a una Creación que nos trasciende y de la cual somos responsables".

Compañeros en el camino hacia Dios

Esta forma de contemplar la Creación y de reconocer en ella la presencia de Dios está presente, por cierto, en la vida de muchos santos. Encuentra una expresión particularmente fuerte en San Francisco de Asís, para quien los animales y todo el mundo viviente eran "hermanos" y "hermanas" con quienes el hombre compartía una misma Creación. Al igual que él, a lo largo de los siglos, varios otros santos también mantuvieron con los animales una relación singular, a veces incluso sorprendente.

Los acogieron, los protegieron, los domesticaron, hasta ver en ellos mucho más que simples criaturas: compañeros capaces, también ellos, de maravillarnos y acercarnos a Dios. Así, por ejemplo, San Gerásimo, ermitaño de Palestina († 475), anacoreta y fundador, se hizo amigo de un león después de sacarle una caña de la pata. A su muerte, el animal se dejó morir a su vez sobre su tumba. Santa Gertrudis o incluso San Antonio el Grande también han sido reconocidos como intercesores y protectores de ciertos grupos de animales, o incluso de especies específicas, debido a su vida, sus milagros o las tradiciones que se les atribuyen.

Las mascotas en la Biblia

Las mascotas incluso tienen un lugar en la Biblia. En el libro de Tobías, es precisamente un perro el que acompaña al joven Tobías y al ángel Rafael durante su viaje (Tb 6, 1; Tb 11, 4). Una presencia fiel, que permanece al lado del joven hasta su regreso a Nínive. Entre los dominicos, el perro ocupa además un lugar importante, a empezar por el juego de palabras en latín: los dominicos son Domini canes, "perros del Señor". Santa Catalina de Siena retoma esta imagen en El Diálogo al desarrollar la metáfora del "perro de la conciencia". Explica que la conciencia debe advertir al alma del peligro del pecado, a la manera de un perro que ladra ante la llegada de un enemigo.

Desde fieles compañeros hasta figuras espirituales, los animales han estado presentes a lo largo de la historia cristiana. Y si su presencia nos hace tanto bien, tal vez sea también porque simplemente nos recuerda que el ser humano no está solo en esta Creación que se le ha confiado. Y en el corazón de esta Creación que lo trasciende, su presencia puede convertirse así en una invitación al asombro, a la atención y a la contemplación.

Descubre quiénes son los patronos de cada animal en esta galería: