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El Papa deja el hospital y su viaje a Sudamérica continúa

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Crédito: Antoine Mekary | ALETEIA

Pope Leo XIV leaves the Gemelli University Hospital in Rome on October 17, 2026, four days after undergoing surgery to remove a cancerous tumour from his right lung.

El Papa León XIV ha vuelto al Vaticano tras cinco días de hospitalización por una cirugía pulmonar. Su médico, el Dr. Stefano Margaritora, declaró que el Pontífice podría recuperarse y realizar su viaje a Sudamérica en noviembre

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El Papa León XIV salió de la Policlínica Gemelli, donde estuvo hospitalizado durante cinco días para someterse a una cirugía pulmonar que reveló la presencia de un tumor canceroso, según informó I.MEDIA el 17 de octubre de 2026. El pontífice partió a pie, saludó a los funcionarios del hospital y a los fieles congregados frente a la puerta principal antes de regresar al Vaticano en un SUV negro.

El Papa abandonó la policlínica el sábado por la tarde, llegando al vestíbulo a las 15:30 horas entre los ovacionados por el centenar de médicos, pacientes y fieles que lo esperaban, muchos de ellos desde hacía más de una hora. Como había hecho a su llegada poco más de cuatro días antes, caminó la corta distancia hasta el todoterreno negro que lo llevaría de regreso al Vaticano.