El Papa deja el hospital y su viaje a Sudamérica continúa

El Papa abandonó la policlínica el sábado por la tarde, llegando al vestíbulo a las 15:30 horas entre los ovacionados por el centenar de médicos, pacientes y fieles que lo esperaban, muchos de ellos desde hacía más de una hora. Como había hecho a su llegada poco más de cuatro días antes, caminó la corta distancia hasta el todoterreno negro que lo llevaría de regreso al Vaticano.

El Papa León XIV salió de la Policlínica Gemelli, donde estuvo hospitalizado durante cinco días para someterse a una cirugía pulmonar que reveló la presencia de un tumor canceroso, según informó I.MEDIA el 17 de octubre de 2026. El pontífice partió a pie, saludó a los funcionarios del hospital y a los fieles congregados frente a la puerta principal antes de regresar al Vaticano en un SUV negro.

El Papa León XIV ha vuelto al Vaticano tras cinco días de hospitalización por una cirugía pulmonar. Su médico, el Dr. Stefano Margaritora, declaró que el Pontífice podría recuperarse y realizar su viaje a Sudamérica en noviembre

Sonriendo, el Papa no mostró molestias ni signos de enfermedad y aprovechó para agradecer a algunos de los fieles presentes, entre ellos una mujer con enfermedad de Crohn. Frente al pórtico, antes de subir a su vehículo, también saludó a los médicos y funcionarios del Hospital Gemelli, incluyendo al Dr. Luigi Carbone, Ministro de Salud del Vaticano, y al Profesor Stefano Margaritora, quien lo había operado.

Antes de partir, León XIV también conversó con Varvara, una niña ucraniana de 13 años que había sido tratada recientemente por un tumor y que le regaló un peluche. Este gesto tuvo lugar un día después de la llamada telefónica del Papa con el presidente ruso Vladimir Putin, durante la cual el primero abogó por una tregua humanitaria en la región de Olechky, en Jersón. Posteriormente, el Papa se dirigió al Vaticano, llegando a las 15:43.

Su viaje sigue en pie

El Papa León XIV podría recuperarse por completo en diez días, según declaró su médico, el profesor Stefano Margaritora, a los medios vaticanos el 17 de octubre de 2026. Margaritora estimó que su paciente, a quien se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un tumor canceroso, estaría en condiciones de emprender una gira por Latinoamérica el próximo noviembre. "No somos de los que se rinden", afirmó Louis Prevost, hermano del Papa, desde Estados Unidos, donde recibe tratamiento contra el cáncer.

En una entrevista concedida al sitio web oficial Vatican News, publicada justo después del alta hospitalaria del Papa, el Dr. Stefano Margaritora afirmó que no existe "ningún motivo clínico" para que no se realice el viaje que el Papa tenía previsto a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre. Su visita está programada para Uruguay, Argentina y Perú, donde sirvió como misionero y luego obispo durante veinte años. Según el Dr. Margaritora, el Papa podría estar "completamente recuperado" en diez días, para el 27 de octubre.

El médico confirmó que el Papa no presentaba síntomas respiratorios y se sentía perfectamente bien antes de ser ingresado. De hecho, el descubrimiento del tumor fue totalmente fortuito, ya que se observó una mancha inusual en la base del pulmón durante un examen abdominal rutinario. Afirmó que la cirugía para extirpar el tumor transcurrió sin complicaciones. Durante la entrevista no se abordó la cuestión de posibles tratamientos futuros.

El especialista italiano también elogió la excepcional "determinación por recuperarse" de su paciente, destacando su capacidad para seguir la dieta y la fisioterapia prescritas sin dificultad. Afirmó que los resultados del análisis de sangre realizado antes del alta fueron "completamente normales" y que tanto el corazón como el pulmón del paciente, al que se le había extirpado el lóbulo inferior, funcionaban correctamente.

Hermano: "No venimos de una familia donde la gente se rinde"

En una entrevista concedida al canal de noticias estadounidense Newsmax, Louis Prevost, hermano del Papa Francisco, quien también se encuentra en tratamiento en Florida por un tipo de cáncer de sangre contra el que ha luchado durante más de una década, afirmó que el pontífice "se encontraba muy bien". Según él, León XIV desconocía su enfermedad durante su visita a Lourdes el pasado mes de septiembre.

Louis Prevost también habló con emoción sobre los cánceres que afectaron a sus padres, en particular a su madre, Mildred. "Fue duro para ella, fue muy duro para todos nosotros", confesó, destacando la tenacidad con la que ella "mantuvo la alegría incluso cuando veíamos que las cosas iban muy mal". "No venimos de una familia donde rendirse no sea una opción", afirmó, subrayando la importancia de su fe compartida.

Las imágenes de su salida del hospital: