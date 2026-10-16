Una monja establece un récord de recaudación de fondos… ¡corriendo!

La hermana Stephanie Baliga es famosa por correr la maratón de Chicago cada año para recaudar fondos para su orden. En una entrevista, compartió con Aleteia su sabiduría sobre el deporte y la fe

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La hermana Stephanie es imparable. Esta religiosa franciscana completó su decimoquinto año consecutivo corriendo la Maratón de Chicago el pasado domingo 11 de octubre, recaudando fondos para la Misión de Nuestra Señora de los Ángeles de su orden. Stephanie, una de las más de 55 000 participantes que batieron récords en la Maratón de Chicago de este año, y su equipo han recaudado más de 3,2 millones de dólares desde que ella fundó la iniciativa en 2011.

Este año, ella y los 192 corredores —entre ellos sus religiosas, la hermana Bridget y la hermana Eleanor— de su equipo de maratón (a los que se sumaron otros 30 que corrieron la media maratón) recaudaron 579.589 dólares, estableciendo un nuevo récord. El maratón anual es la única actividad importante de recaudación de fondos de su comunidad.

Todos los fondos se destinan a la misión de su orden, apoyando su despensa de alimentos que alimenta a entre 3.000 y 4.000 familias cada mes, así como otros programas de ayuda que las hermanas llevan a cabo en un barrio desfavorecido de Chicago.

Actualmente, las hermanas están invirtiendo en el proceso de formación de su comunidad mientras trabajan para abrir un convento separado para el período inicial de formación, el noviciado. "Seguiremos expandiendo nuestro apostolado una vez que se complete ese proyecto de construcción de 4 millones de dólares" dijo la hermana Stephanie a Aleteia.

El pedido publicado en su página de Facebook:

"La recaudación de fondos del maratón hace posible nuestra vida y nuestro trabajo, ¡y estamos muy agradecidos a todos los involucrados y al Señor por su providencia! ¡No podemos creer que ya estemos diciendo esto, pero las INSCRIPCIONES PARA EL EQUIPO OLA 2027 YA ESTÁN ABIERTAS y las plazas garantizadas se están agotando rápidamente!"

¿Quién es la hermana Stephanie?

¿Quién es la hermana Stephanie ? De adolescente, fue corredora de la División I de la Universidad de Illinois y una de las más rápidas del país. Planeaba convertirse en atleta profesional hasta que una lesión en el pie durante su segundo año de universidad la llevó a considerar otro camino. Ingresó en la congregación de los Franciscanos de la Eucaristía en Chicago en 2010, a los 22 años.

Cuando no está corriendo, la Hna. Stephanie enseña en la Escuela Primaria St. Sylvester, especializándose en la enseñanza de la religión y brindando apoyo sacramental a la escuela. Al comienzo del año escolar, la Hna. Stephanie y la Escuela St. Sylvester recibieron un reconocimiento especial de la oficina de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Chicago por ser "la escuela en la que el mayor porcentaje de estudiantes reportó creer que Dios estaba muy presente en sus vidas", según la publicación de la orden en Facebook.

"La hermana Stephanie ha desempeñado un papel fundamental en la formación de los alumnos de St. Sylvester en la fe católica a lo largo de los años y ha inspirado a decenas de estudiantes a buscar el bautismo. ¡Bien hecho, hermana Stephanie!"

¿Qué relación existe entre el ejercicio y la espiritualidad?

Como atleta y corredora de toda la vida, la hermana Stephanie sabe que el ejercicio físico puede ser un campo de entrenamiento para todo tipo de virtudes: disciplina, perseverancia, respeto, valentía y humildad. Autores espirituales desde la época de San Pablo ("He peleado la buena batalla, he terminado la carrera") han utilizado el deporte como metáfora del crecimiento espiritual.

El Papa León XIV también ha hablado muchas veces sobre el valor del deporte, en particular en su carta La vida en abundancia , donde dijo: “El deporte puede convertirse verdaderamente en una escuela de vida, donde todos pueden aprender que la abundancia no proviene de la victoria a cualquier precio, sino de compartir, de respetar a los demás y de la alegría de caminar juntos”, una frase que repitió en su reciente carta a los White Sox .

¿Qué pueden aprender del deporte las personas que buscan crecimiento espiritual, y viceversa? La hermana Stephanie lo ha descubierto al dirigir una escuela de virtud, oración y sacrificio. Le contó a Aleteia:

"Correr es un entorno propicio para el crecimiento espiritual. A medida que corres más, aprendes a orar; es un espacio seguro y controlado para desarrollar la actitud y la disposición adecuadas para afrontar el sufrimiento y ofrecerlo al Señor, junto con el Santo Sacrificio de la Misa".

Además de “ofrecerlo”, el deporte brinda a las personas la oportunidad de unirse a algo más grande que ellas mismas:

"Existe en las personas un deseo innato de comprender cómo sufrir y entregar sus vidas a los demás por el Señor. Todos estos corazones están dispuestos a aprender a vivir plenamente, a unir su sacrificio a algo más grande que ellos mismos.

¿Algún consejo para alguien que recién comienza, ya sea en la vida espiritual o en el running? La hermana Stephanie compartió algunas reflexiones:

"Llegarás a tus límites personales. Para quienes recién comienzan, ya sea en la oración o en el ejercicio, la primera lección es tener paciencia consigo mismos. Permitamos que el Señor nos ayude a vernos tal como somos y sepamos que Él nos ve como sus hijos amados. Necesitamos alejarnos de la idea de que somos invencibles, una idea que nuestra cultura nos inculca. Rápidamente aprendemos —tanto en la vida espiritual como en el ejercicio— que necesitamos al Señor y que hay algo más allá de nosotros mismos. Pronto alcanzaremos un límite, y para mejorar en el ejercicio se requiere paciencia, constancia y un proceso gradual, del mismo modo que en la vida espiritual se requiere un proceso lento y paciente de entregar nuestro corazón al Señor y crecer en la oración. Creo que es muy beneficioso que ambas cosas ocurran simultáneamente. A medida que crecemos en nuestras capacidades, crecemos en nuestra capacidad de entregarle nuestro corazón a Jesús".