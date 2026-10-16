Santa Margarita y el miedo a sus propias visiones

La vida de esta santa no fue fácil: aun con las gracias recibidas y las visiones del Sagrado Corazón, vivió momentos de angustia e incomprensión

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En la vida atravesaremos momentos de dificultad que nos harán dudar de nosotros mismos, de nuestro alrededor e incluso del plan que Dios tiene para nosotros. La santa francesa Margarita María Alacoque, conocida por recibir las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, también experimentó una lucha interior que marcaría profundamente su vida espiritual.

Desde muy joven se sintió atraída por la vida religiosa y deseó entregar su vida a Dios. Sin embargo, las manifestaciones y visiones que recibió también despertaron miedo y dudas. En sus escritos podemos conocer algunos de esos momentos y cómo encontró ayuda para discernir lo que vivía.

1. El miedo a la locura

Cuando Margarita comenzó a experimentar las primeras manifestaciones de los designios de Dios en su vida, reconoció cómo, en medio de las diversiones y compañías, el amor de Dios le lanzaba flechas “tan ardientes, que atravesaban y consumían mi corazón por todas partes”. Esto la dejaba aturdida y la impresionaba profundamente. Ante ello, su primera reacción fue el temor de estar sufriendo una ilusión demoníaca o un delirio mental.

“Pero vos, oh Dios mío, testigo único de la duración y magnitud de tan espantoso combate que yo traía dentro de mí misma”.

Margarita temía que aquellas fuertes manifestaciones fueran un engaño de su imaginación. En sus escritos describe la gran angustia que vivía y cómo le pedía a Dios que la llevara por un camino común, porque le asustaba lo que experimentaba.

Hasta que, en medio de sus oraciones, escuchó que Dios le decía:

“Para que tengas más seguridad, dime qué prenda más fuerte deseas de mi amor, y te la daré. ¿Y por qué combates contra mí, que soy tu solo amigo, verdadero y único?”

Ante aquella respuesta, Margarita se propuso no contrariar al espíritu que la conducía y, en cambio, recibir con un corazón agradecido cuanto Dios le comunicara.

2. El rechazo de la comunidad

En 1671, la joven ingresó al monasterio de la Visitación de Santa María de Paray-le-Monial, en Francia.

Sus primeros años en el convento no fueron fáciles. Seguía recibiendo visiones, pero algunas hermanas y superioras no comprendían lo que le ocurría. Sus experiencias llegaban a ser tan intensas que le impedían realizar sus actividades, por lo que era reprendida:

“Se me reprendió, haciéndome ver que esto no era el espíritu de las hijas de Santa María, que no admitía nada extraordinario, y que si yo no me apartaba de todo eso, no podrían recibirme. Eso me trajo una enorme desolación, pues yo hice todo lo que pude, sin perdonar ningún esfuerzo para apartarme de esta vía. Pero todos esos esfuerzos resultaron inútiles”.

Incluso llegaron a pensar que estaba poseída por el demonio, por lo que la interrogaban, hacían oraciones especiales y la rociaban con agua bendita. Margarita recibía todo esto con disposición.

Cuando recibió las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, deseaba difundir la devoción que Él le había confiado. Sin embargo, debía sujetarse a lo que le permitían sus superioras:

“Me prohibieron volver a exponer ninguna imagen de ese sagrado Corazón, y que todo lo que podían permitirme era tributarle el honor que quisiera pero en privado”.

A pesar de estas dificultades, Margarita encontró esperanza en la promesa de que Dios le enviaría a alguien para ayudarla y de que su designio se cumpliría aun en medio de las oposiciones.

3. El discernimiento

Esta lucha interior, que Margarita vivía desde hacía tiempo, encontró un apoyo decisivo con la llegada del padre jesuita Claudio de la Colombière.

“Me dio él grandísimos consuelos, asegurándome que no había nada que temer en la dirección del espíritu que me guiaba, lo que se confirmaba en que no me apartaba nunca de la obediencia”.

Su disposición a obedecer fue uno de los elementos que el sacerdote tomó en cuenta para discernir lo que vivía. Margarita encontró en él a alguien con quien compartir lo que experimentaba y recibir orientación en medio de sus dudas.

La santa menciona que el padre también sufrió a causa de ella. Le decían que Margarita quería engañarlo con sus ilusiones y confundirlo, como supuestamente había hecho con otros sacerdotes con los que había hablado. Sin embargo, él no se dejó llevar por aquellas advertencias y la acompañó en su camino espiritual.

Margarita siguió viviendo esa lucha interior entre la obediencia a sus superioras y la petición del Señor de que esta devoción se difundiera. Sin embargo, confió y, con el tiempo, sus mensajes fueron difundidos. San Claudio de la Colombière la ayudó a discernir sus experiencias y le dio confianza en su autenticidad; su comunidad llegó a apoyar la devoción al Sagrado Corazón y hoy esta se encuentra extendida por todo el mundo.