Rutina para parejas que buscan crecer juntos cada día

Paso a paso: 4 ejercicios prácticos para cultivar la intimidad emocional y fortalecer la comunicación en la pareja al final del día. Notarás la diferencia

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¿Alguna vez has sentido que, al final del día, no queda tiempo para conectar genuinamente con tu pareja? La comunicación honesta y el acompañamiento mutuo son las bases de una relación sólida. Basta con dedicar unos cuantos minutos antes de ir a la cama para estar sin distracciones con el otro.

El amor cotidiano no se construye únicamente con grandes celebraciones o gestos extraordinarios, sino en el espacio tranquilo que compartimos al final de cada jornada. Más allá del contacto físico, la intimidad psicológica y emocional es el verdadero pilar que sostiene a una pareja a lo largo del tiempo.

Para pasar de la coexistencia cotidiana a un crecimiento compartido, te presentamos una rutina sencilla de cuatro ejercicios nocturnos para fomentar la intimidad emocional, liberar el estrés y fortalecer el amor día tras día.

1 Miradas que conectan

El psicólogo y consejero matrimonial John Gottman explica que las relaciones no se mantienen solo con grandes eventos, sino con micro-momentos cotidianos donde decides prestar atención a tu pareja en lugar de ignorarla.

Practica el siguiente ejercicio de conexión: colóquense cara a cara, añadan un temporizador de 2 minutos. No fuercen algún gesto en particular, solo mantengan la vista en el otro. Al final, compartan cómo se sintieron.

2 Conversación para liberar tensión

El cansancio y el estrés del día pueden afectar nuestro comportamiento con la pareja; por ende, este ejercicio te ayudará a liberar tensiones y sentirte escuchado, dediquen unos minutos para que cada uno pueda contar cómo estuvo su día, incluyendo los momentos no tan buenos. Solo escuchen y no digan nada más, al final dense un abrazo.

Todos necesitamos ser escuchados y cuando alguien nos dedica tiempo para hacerlo, inmediatamente sentimos el apoyo y la compañía de la otra persona.

3 Retroalimentación

Es normal que en ocasiones lleguen a tener desacuerdos o pensamientos diferentes; y esto puede producir discusiones. En un momento de calma, pueden retomar alguna de esas discusiones y expresar cada uno el miedo o la intención detrás de cada comentario, por ejemplo: “Actúe de esa manera porque sentí que no te importaba o que te ibas a enojar o a ignorarme”

Y muy importante, debemos evitar decir a la pareja frases como "ay, tu siempre…" "casi nunca" "es que tú…", entre otras palabras que generalizan o culpan al otro.

4 Hablar con honestidad

Comunicar lo que nos ayuda a sentirnos mejor es fundamental para incrementar la intimidad entre ambos. Pueden iniciar esta conversación con un: "A mi me hace sentir mejor cuando pasa tal situación".