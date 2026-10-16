Obispos chinos: la Iglesia avanza «a pasos muy pequeños»

En Roma, los nombramientos episcopales en China son poco frecuentes y se analizan minuciosamente como si fueran acontecimientos, lo que genera una atención que no se observa en ningún otro país. Desde el inicio del pontificado de León XIV, estos nombramientos son mucho más frecuentes, aunque atraen menos la atención de los medios. ¿Es esto un indicio de normalización?

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El nombramiento más reciente de un obispo chino —Haimen, designado el 24 de agosto y anunciado el 15 de octubre, día de su consagración— cubrió una diócesis que se encontraba sin obispo desde 2023. Este es el vigésimo primer nombramiento (aunque solo la decimonovena consagración episcopal, excluyendo dos traslados) desde que Pekín y el Vaticano firmaron un acuerdo provisional secreto sobre nombramientos episcopales en 2018.

Más importante aún, desde la elección del Papa León XIV, se ha producido una clara aceleración en los nombramientos bilaterales. El Papa León XIV ha nombrado a siete obispos, un promedio de más de cuatro por año, en comparación con menos de dos por año durante el pontificado del Papa Francisco.

A modo de recordatorio, el acuerdo de 2018 es la solución que encontraron China y la Santa Sede para nombrar obispos tras décadas de intensas pero discretas negociaciones iniciadas ya en la década de 1980. Su objetivo principal es encontrar una solución para la coexistencia, en territorio chino, de dos Iglesias católicas. La primera es la Iglesia "oficial", bajo el control del Partido Comunista Chino (PCCh) a través de su conferencia episcopal y su Asociación Patriótica Católica China, dos organizaciones no reconocidas por Roma; por otro lado, una Iglesia clandestina, surgida después de 1958 y del cierre de las fronteras, que mantuvo su vínculo con Roma durante años, a pesar de los grandes sufrimientos causados por la Revolución Cultural y las persecuciones del régimen.

Una de cada dos diócesis sin obispo

Este desafío es doble, ya que China se distingue por la vacante de numerosas diócesis. Hoy en día, a pesar de los nombramientos realizados desde 2018, 69 diócesis siguen sin obispo (incluidos Hong Kong y Macao, excluido Taiwán). Esto representa casi la mitad de las 145 diócesis chinas. 44 diócesis llevan incluso más de 25 años sin obispos. El problema, que no tiene equivalente en el mundo, se debe principalmente a que Pekín solo reconoce 106 diócesis en China continental, y a que su mapa de estas diócesis "patriotas" presenta numerosas diferencias en cuanto a nombre, rango y, sobre todo, territorio, en comparación con el de Roma. De hecho, la Iglesia patriótica adapta rigurosamente su mapa de diócesis al de las circunscripciones administrativas reconocidas por el Partido Comunista Chino. "Por el contrario, la de Roma se basa en divisiones imperiales, coloniales o arbitrarias que ya no tienen sentido", opina un especialista en el catolicismo chino. Varias diócesis, entre ellas la de Zhangjiakou en 2025, por ejemplo, fueron creadas por Roma para hacer coincidir los dos mapas, pero estas coincidencias siguen siendo muy escasas.

Los términos del acuerdo de 2018 son secretos, pero hoy se conocen sus principales efectos: en primer lugar, se preselecciona al obispo, por lo general mediante una elección organizada por la Asociación Patriótica de China; luego, su nombre se envía a Roma y, eventualmente, es validado oficialmente por el Papa; por último, la Santa Sede y Pekín dan a conocer el nombramiento el día de la ordenación episcopal, y el anuncio de Pekín se realiza unas horas antes que el de Roma.

Una dinámica positiva que dista mucho de resolverlo todo

Pekín se ha saltado estas reglas en algunas ocasiones, pero no ha vuelto a realizar nombramientos episcopales unilaterales desde el de monseñor Shen Bin en Shanghái, que finalmente fue validado por Francisco en 2023. Según una fuente vaticana, la Santa Sede sabe que el acuerdo dista mucho de ser perfecto y trata de hacer que este proceso sea más fluido y claro. “El diálogo también continúa con el fin de mejorar ciertos aspectos”, asegura, y explica que el Vaticano está haciendo todo lo posible para “crear más espacios de normalización para la vida de la Iglesia en este país”.

Otro punto importante del acuerdo de 2018 es que Francisco reconoció ese año a todos los obispos "patrióticos", es decir, aquellos que habían sido ordenados sin el consentimiento de Roma y excomulgados por ese motivo. Desde el punto de vista eclesial, el objetivo del papa argentino era eliminar la división en dos Iglesias. Sin embargo, esta separación sigue vigente: la Santa Sede dialoga con las instituciones comunistas chinas, pero no las reconoce. Y todos los expertos consultados destacan que la Iglesia clandestina sigue existiendo, en formas muy diversas. Un alto funcionario de la Curia romana menciona el caso de seis o siete obispos clandestinos que, por el momento, no son reconocidos por Pekín.

Un control cada vez mayor

Los observadores entrevistados también señalan la gran disparidad de situaciones que enfrentan los católicos en China, tanto los "oficiales" como los clandestinos. Para este misionero europeo en China con quien nos pusimos en contacto, si la Santa Sede mantiene oficialmente diócesis que remiten a una China premaoísta sin relación con la realidad contemporánea, es a menudo para "proteger discretamente" a ciertas comunidades clandestinas, incluso en algunos casos en los que el Vaticano reconoce oficialmente al obispo "patriótico" local nombrado por Pekín.

"La Revolución Cultural dejó heridas en toda la sociedad", asegura el misionero, quien visita regularmente el país desde hace varias décadas. Un experto en la Iglesia china recuerda, por su parte, el complejo caso de Japón, donde ciertas comunidades clandestinas, en el siglo XIX, se negaron a reconocer a las autoridades romanas a pesar de que las persecuciones contra la Iglesia habían terminado.

En el Vaticano, el acuerdo de 2018 se había presentado, sin triunfalismo, como un paso adelante en el diálogo con Pekín que permite salvaguardar la unidad de la Iglesia en China, amenazada por un cisma. Para la República Popular de China, la unidad teórica de las diócesis chinas se interpreta sobre todo como el fin de la legitimidad de la Iglesia clandestina y, por lo tanto, como una forma de aumentar el control sobre los católicos chinos, a quienes desde hace mucho se sospecha que son una peligrosa quinta columna occidental. Este control de los católicos forma parte de la voluntad política de Xi Jinping, en el poder desde 2013, de controlar a toda la población, y no solo a las religiones.

¿Una aceleración paradójica de los nombramientos?

Por ello, desde 2018, se han alzado algunas voces, sobre todo en la diáspora católica china y en Estados Unidos, para denunciar el acuerdo, percibido como un abandono de la Iglesia clandestina por parte de Roma. El cardenal Joseph Zen Ze-Kiun, obispo emérito de Hong Kong —proveniente de una familia de refugiados de Shanghái— incluso acusó al cardenal Pietro Parolin, jefe de la diplomacia vaticana, de mentir sobre la realidad en China. Pero al mismo tiempo, el actual obispo de la antigua concesión británica, el cardenal Stephen Chow, ha intensificado los contactos con miembros de la Iglesia patriótica en los últimos años, lo que constituye una señal visible de un acercamiento efectivo.

El acuerdo de 2018 se renovó por cuatro años en 2024, frente a los dos años de 2020 y 2022. Y desde la elección de León XIV, se observa, por lo tanto, una clara aceleración de los nombramientos bilaterales. Se puede ver una especie de paradoja, ya que León XIV muestra —por el momento— menos interés por Asia que el papa argentino, quien era abiertamente sinófilo. Sin embargo, a pesar del fin de este "tropismo asiático" y del hecho de que el pontífice actual rara vez se pronuncia sobre la cuestión china, ha afirmado públicamente que, por el momento, desea continuar la labor de su predecesor —en particular, manteniendo al cardenal Parolin, gran artífice de la diplomacia con Pekín—. Y, a diferencia de Francisco, el papa actual ya ha visitado China —en la época en que era prior de la Orden de San Agustín—.

Otra paradoja podría ser también una mayor complejidad de la situación local para los católicos chinos. La diplomacia vaticana observa con inquietud ciertas presiones recientes ejercidas por el gobierno de Xi Jinping sobre el conjunto de la sociedad y, por lo tanto, sobre la Iglesia católica, en particular la reactivación de una antigua normativa maoísta —aplicada de manera diferente según las regiones— que prohíbe a los niños ingresar a las iglesias. "Todo se ha vuelto mucho más complicado que al principio», asegura incluso una fuente vaticana, quien explica que la Santa Sede adopta un enfoque de "pasos muy pequeños".

¿No hay “persecuciones”?

Si bien todos los testimonios recopilados destacan que la presión política y administrativa es real, un experto en el catolicismo en Asia señala que esta no va acompañada de violencia y mucho menos de asesinatos, como ocurre en algunos estados de la India o en Myanmar, "de los que los medios de comunicación hablan mucho menos que de China". En 2020, el cardenal Parolin había asegurado a los medios de comunicación que el gobierno chino no tenía como blanco específico a los católicos, y había refutado el término "persecuciones".