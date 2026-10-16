León XIV habló por teléfono con Putin desde el hospital

Tras someterse a una cirugía por un nódulo pulmonar canceroso el martes pasado, el Papa León XIV retomó ayer sus funciones. Después de recibir la visita de tres cardenales, habló por teléfono con el presidente Putin, a quien expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Olechky, en la región de Jersón, según un comunicado del Vaticano. Esta ciudad del sur de Ucrania, ocupada por el ejército ruso desde 2022, sufre una grave hambruna.

Desde el Hospital Gemelli, donde permanece hospitalizado desde hace cuatro días, el Papa León XIV conversó telefónicamente con Vladimir Putin el 16 de octubre de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Papa solicitó al presidente ruso un alto el fuego en la región de Jersón. Esta fue su segunda conversación telefónica oficial desde la elección del pontífice.

En su segunda conversación telefónica oficial, el Papa solicitó al presidente ruso un alto el fuego en la región de Jersón

El jefe de la Iglesia Católica hizo un llamamiento al líder del Kremlin para que "acepte una tregua que permita la entrega de alimentos y ayuda médica, así como la evacuación segura y voluntaria de la población civil". El Papa también reafirmó "el compromiso de la Santa Sede con el diálogo y la paz", continuaba el comunicado.

El domingo pasado, momentos antes de anunciar su hospitalización, León XIV expresó su preocupación por el bloqueo de las exportaciones de cereales procedentes de Rusia y Ucrania en el Mar Negro, donde los ataques recíprocos se están intensificando. Pidió garantías para el paso del "pan de cada día de millones de personas", ya que muchos países de Asia, África y Oriente Medio sufren las consecuencias de esta situación.

El papa León XIV y Vladimir Putin habían conversado telefónicamente el 4 de junio de 2025. En aquella ocasión, el Papa hizo un llamamiento a Rusia para que realizara un gesto que promoviera la paz y alentó el diálogo para buscar soluciones al conflicto. Este fue el contacto de más alto nivel establecido entre Rusia y la Santa Sede desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania el 24 de febrero de 2022.