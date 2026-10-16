León XIV habló por teléfono con Putin desde el hospital

En su segunda conversación telefónica oficial, el Papa solicitó al presidente ruso un alto el fuego en la región de Jersón
Desde el Hospital Gemelli, donde permanece hospitalizado desde hace cuatro días, el Papa León XIV conversó telefónicamente con Vladimir Putin el 16 de octubre de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Papa solicitó al presidente ruso un alto el fuego en la región de Jersón. Esta fue su segunda conversación telefónica oficial desde la elección del pontífice.
Tras someterse a una cirugía por un nódulo pulmonar canceroso el martes pasado, el Papa León XIV retomó ayer sus funciones. Después de recibir la visita de tres cardenales, habló por teléfono con el presidente Putin, a quien expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Olechky, en la región de Jersón, según un comunicado del Vaticano. Esta ciudad del sur de Ucrania, ocupada por el ejército ruso desde 2022, sufre una grave hambruna.