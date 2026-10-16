Las primeras imágenes del Papa tras su operación

En su homilía, la Oficina de Prensa especifica que León XIV agradeció a todo el personal —médicos, enfermeros y cuidadores— por el trabajo que realizan a diario con los enfermos y las personas vulnerables, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él.

El 16 de octubre de 2026, la Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó las primeras fotografías del Papa León XIV tras su cirugía pulmonar el martes por un nódulo canceroso. En estas dos imágenes, se ve al Papa celebrando la Misa en la sala especialmente acondicionada en el décimo piso del Hospital Gemelli, junto a su secretario peruano, el padre Edgard Rimaycuna Inga. Para esta celebración, estuvo rodeado por el personal médico que lo acompañó durante su hospitalización y miembros de la Gendarmería Vaticana. Como muestra de su mejoría, el pontífice de 71 años había concelebrado la Misa durante los dos días anteriores; es decir, participando sin ser el celebrante principal.

El Vaticano publicó dos fotografías que muestran a León XIV de pie detrás del altar, junto a su secretario, y los médicos confirman una mejora constante de su estado de salud

El Papa León XIV celebra la misa en una sala habilitada en el décimo piso del Hospital Gemelli de Roma el 16 de octubre de 2026. © Vatican Media

Los médicos de León XIV confirman la "mejora constante" de su estado

Los análisis de sangre y la radiografía de tórax del Papa León XIV confirman la mejoría constante de su estado general, según anunciaron sus médicos el 16 de octubre de 2026, tres días después de su cirugía pulmonar por un nódulo canceroso. En el Hospital Gemelli, el Papa continuó con sus sesiones de fisioterapia respiratoria. Según el breve comunicado, su recuperación postoperatoria le permite realizar sus actividades diarias habituales de forma independiente.

Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa continuó con sus labores esta mañana. No ha recibido visitas oficiales desde la del Sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado —equivalente al Ministro del Interior—, el arzobispo Paolo Rudelli, el jueves por la tarde. El Papa también prosiguió con sus sesiones de fisioterapia respiratoria. Según los médicos, su recuperación postoperatoria "le permite realizar sus actividades diarias habituales de forma independiente".

El Vaticano aún no ha anunciado el lugar ni el formato del Ángelus dominical, el mensaje semanal del Papa a los fieles. Durante su hospitalización, los predecesores de León XIV, Juan Pablo II y Francisco, rezaron esta oración desde una ventana del Hospital Gemelli.