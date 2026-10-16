Las primeras imágenes del Papa tras su operación

El Vaticano publicó dos fotografías que muestran a León XIV de pie detrás del altar, junto a su secretario, y los médicos confirman una mejora constante de su estado de salud
El 16 de octubre de 2026, la Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó las primeras fotografías del Papa León XIV tras su cirugía pulmonar el martes por un nódulo canceroso. En estas dos imágenes, se ve al Papa celebrando la Misa en la sala especialmente acondicionada en el décimo piso del Hospital Gemelli, junto a su secretario peruano, el padre Edgard Rimaycuna Inga. Para esta celebración, estuvo rodeado por el personal médico que lo acompañó durante su hospitalización y miembros de la Gendarmería Vaticana. Como muestra de su mejoría, el pontífice de 71 años había concelebrado la Misa durante los dos días anteriores; es decir, participando sin ser el celebrante principal.
En su homilía, la Oficina de Prensa especifica que León XIV agradeció a todo el personal —médicos, enfermeros y cuidadores— por el trabajo que realizan a diario con los enfermos y las personas vulnerables, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él.