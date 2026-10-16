¿Las películas románticas crean expectativas irreales del amor?

¿La influencia de las romcoms, chick flicks y novelas románticas, pueden influir en las expectativas que tenemos sobre nuestra pareja?

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Una promesa de amor bajo la lluvia, una cena sorpresa o una reconciliación en la que los protagonistas parecen encontrar siempre las palabras adecuadas. Las películas románticas saben cómo hacernos suspirar y recordarnos cuánto deseamos amar y sentirnos amados.

Pero ¿qué ocurre cuando apagamos la pantalla y comparamos nuestra propia relación con esa historia perfecta? Lo que comenzó como un momento de entretenimiento puede convertirse en una fuente de expectativas, frustración o dudas sobre el amor que vivimos, explicó el especialista Johnny Abraham.

Disfrutar del romance no tiene nada de malo. La cuestión es aprender a distinguir entre lo que nos inspira de una película y lo que esperamos de una persona real.

¿Qué imagen del amor nos venden las películas románticas?

Este tipo de contenidos nos incita a tener un amor de película, en donde siempre debe sentirse con intensidad. Pareciera que, para que una funcione, debe haber siempre mariposas en el estómago, una pasión constante y grandes emociones.

Sin embargo, una relación también atraviesa etapas tranquilas y eso es normal. No siempre lucirán perfectos, no siempre sentirán mariposas o no siempre cenarán en un restaurante lujoso.

¿Saber siempre lo que necesita el otro?

Los protagonistas suelen encontrar las palabras perfectas, anticiparse a los deseos del otro o hacer grandes gestos sin que nadie tenga que explicárselo, pero muchas veces eso no pasa en la vida real y aunque no necesariamente las películas tengan ese efecto secundario, hay algunos puntos que podríamos estar romantizando sin darnos cuenta. En la vida real también hace falta responsabilidad, límites, diálogo y cambios concretos.

Estas son tres señales de que estás comparando tu relación:

1 Esperas grandes gestos para sentirte amada

Te decepciona que tu pareja no organice sorpresas espectaculares, aunque quizá demuestra su cariño al acompañarte, ayudarte cuando estás cansado o hacerse presente en los momentos difíciles.

2 Esperas que adivine tus necesidades

Te preguntas por qué el otro no sabe qué decir cuando estás triste o por qué no comprende lo que te molesta, pero no siempre expresas con claridad lo que necesitas.

3 Confundes la rutina con falta de amor

Si en algún momento sientes que no hay tantas sorpresas o emociones intensas como al principio, puedes pensar que la relación ha perdido su magia, aunque exista cariño, confianza y compromiso.

4 Sueles concentrarte en lo que hace falta

Comparas a tu pareja con los protagonistas de una historia y dejas de apreciar sus cualidades, sus esfuerzos o la forma particular en que expresa el amor.

No toda decepción es consecuencia de idealizar. El respeto, afecto, atención o una comunicación asertiva es primordial para una relación saludable. La clave está en distinguir entre una necesidad real y la expectativa.

Entonces… ¿Cómo disfrutar de las romcoms sin perjudicar la relación?

1 Habla de lo que la película despierta en ti

En vez de reprocharle a tu pareja que no es como el protagonista, explícale qué te gustó de esa escena y qué gesto te gustaría vivir en su relación. Esto ayudará a reforzar sus lenguajes del amor.

2 Aprende a expresar tus necesidades

No esperes que el otro adivine lo que necesitas. Puedes decir: "Me gustaría que tuviéramos una noche para nosotros esta semana" en lugar de concluir que no le importas porque no lo propuso.

3 Construyan su propia forma de romance

Tal vez no habrá declaraciones bajo la lluvia, pero sí una nota cariñosa, un paseo, una conversación sin teléfonos o un café preparado antes de empezar el día. Lo importante es que ambos encuentren maneras de expresar el cariño que sean significativas.