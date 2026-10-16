En el Vaticano, la ausencia de León XIV lo hace aún más presente

El martes 13 de octubre marcó un punto de inflexión en el pontificado de León XIV, con su hospitalización en el Hospital Gemelli y la operación que permitió la extirpación de un tumor canceroso en su pulmón derecho. A pesar de la preocupación entre el personal y los funcionarios de la Curia Romana, el ambiente se mantiene relativamente tranquilo y la continuidad del gobierno de la Iglesia continúa

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Guardias suizos, diplomáticos, cardenales de la Curia Romana, patriarcas orientales con sus vestiduras litúrgicas completas y obispos que representaban a casi todos los países del mundo: en cuanto a protocolo y decoro, todo estaba listo para una misa papal el miércoles 14 de octubre en la Plaza de San Pedro… incluyendo la mención de la presidencia del “Santo Padre” en el libro litúrgico. Pero fue en su ausencia y sin su nombre que el nuevo decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, presidió la misa de clausura del encuentro organizado en el Vaticano durante la semana pasada para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la familia, diez años después de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco.

"Es maravilloso que esta misa pueda celebrarse hoy, apenas unas horas después de que se anunciara oficialmente el cáncer del Papa… A través de representantes de todos los obispos del mundo, toda la Iglesia rezará por la salud del Papa y le brindará su apoyo", expresó con alegría una empleada de la Curia Romana, bastante confiada en la recuperación del pontífice de 71 años. Marcada por la experiencia de sufrimiento que padeció Juan Pablo II durante varias décadas y su devoción a Fátima, también señaló que la fecha del 13 de octubre elegida para la operación podría no haber sido una coincidencia: esta fecha coincidía con la de la última aparición en Fátima, aunque el 13 de mayo —fecha de las primeras apariciones— fue la elegida como día de la fiesta litúrgica.

En las escaleras de la Basílica de San Pedro, después de la misa, surgió en la conversación el recuerdo de su reciente viaje a Francia . Si bien es difícil saber si ya sabía, a finales de septiembre, que necesitaría cirugía, es posible que la conciencia de su propia vulnerabilidad contribuyera a explicar la intensa emoción que mostró, particularmente en París y Lourdes.

Pero su anuncio directo y al estilo estadounidense de su enfermedad, junto con la precisión de los informes médicos redactados directamente por los doctores, tranquilizó al personal del Vaticano. Lejos de ser un indicio de declive del pontificado, algunos lo vieron como la expresión de un nuevo comienzo y un modelo de comunicación honesta a seguir tanto en las instituciones como en las familias. "Al hacer esto, está dando ejemplo y cumpliendo plenamente su papel como Papa", señaló una joven que asistió a la reunión sobre la familia.

La luz está encendida en la Plaza de San Pedro

Dentro de las instituciones vaticanas, la hospitalización del Papa no ha hecho sino fortalecer el vínculo natural que ya existía con León XIV. "Nos reunimos todos los mediodías para el Ángelus y rezamos en comunión con él. Y estos días, también rezamos por su recuperación", declara una empleada de la Curia. Señala que nada ha cambiado en la agenda de su dicasterio, donde todas las reuniones y viajes internacionales permanecen sin cambios.

Sin embargo, persiste la incertidumbre respecto al resto de la agenda papal de 2026, en particular la ambiciosa gira por Latinoamérica prevista para noviembre, que incluye visitas a tres países: Uruguay, Argentina y Perú. "Tiene muchas ganas de ir; es muy importante para él, pero también para los millones de personas que allí ya han invertido mucho para recibirlo", señala una persona que suele asistir a los viajes papales. "Pero también creo que tiene una mente científica y racional: si sus médicos le aconsejan que reduzca el ritmo, que omita ciertas etapas de este viaje o que lo posponga hasta 2027, obedecerá", añade.