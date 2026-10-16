Cómo cuidar a los hijos durante una crisis matrimonial

Proteger a los hijos durante una crisis de pareja exige madurez. Descubre cómo darles estabilidad, afecto y un entorno seguro

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Cuando un matrimonio entra en crisis, los hijos también sienten que su mundo tiembla. Aunque nadie les explique lo que ocurre, perciben las miradas de distancia, los silencios y la tensión. Por eso, mientras la pareja busca resolver sus diferencias, es indispensable proteger la tranquilidad de los hijos para que sigan sintiéndose seguros. El amor hacia ellos exige cuidarlos especialmente en los momentos más difíciles. A continuación, algunas recomendaciones clave:

1 Mantener el hogar como un refugio seguro

La primera responsabilidad es evitar pleitos, insultos y escenas de descontrol en su presencia. Escuchar una discusión desde la habitación también los asusta. Si necesitan abordar asuntos difíciles, busquen un momento de calma y un espacio privado, preferentemente fuera de casa. El hogar debe conservar su condición de refugio: un lugar seguro y tranquilo.

2 No involucrarlos en los conflictos

Nunca les pidamos que decidan quién tiene la razón, que juzguen al otro progenitor o que tomen partido. Tampoco debemos convertirlos en mensajeros, espías o confidentes de nuestras heridas matrimoniales. Los hijos tienen derecho a querer a ambos padres sin sentir que traicionan a alguno de los dos.

3 Liberarlos de la culpa y la responsabilidad

Escuchar cómo se sienten es indispensable, pero jamás debemos pedirles ni insinuarles que pueden ayudar a resolver el conflicto de los adultos; eso les impone una carga injusta.

Tampoco hay que atribuirles la crisis ni decirles frases como: "Seguimos juntos por ustedes", ya que esto convierte su existencia en una carga muy dolorosa. Muchos niños llegan a imaginar que, si se portaran mejor, sus padres dejarían de pelear. Debemos aclararles con palabras sencillas que ellos no causaron los problemas y que tampoco les corresponde arreglarlos. Las soluciones matrimoniales pertenecen únicamente a los adultos.

4 Cuidar nuestras reaciones y no desquitarnos con ellos

Hay que vigilar, además, no desquitarnos con los hijos. La frustración acumulada con la pareja puede terminar en gritos, castigos injustificados o frialdad hacia ellos, lo cual los desconcierta profundamente. Dejarles de hablar, retirarles el cariño o enojarnos por cualquier cosa los hace pagar los platos rotos.

Cuando sientan que pierden el control, es necesario detenerse, recuperar la calma y buscar apoyo personal. La tristeza o el enojo de los adultos merecen atención, pero los hijos necesitan seguir recibiendo afecto constante.

5 Proteger su identidad y su infancia

Conviene evitar frases como "eres igual a tu papá" o "te pareces a tu madre", sobre todo si se dicen con ira. El hijo puede sentir que una parte de sí mismo es indeseable. El cariño no debe depender de su parecido con alguien, de una obediencia perfecta ni de su capacidad para darnos consuelo. El niño debe conservar la libertad de jugar y crecer, sin convertirse en el vigilante de sus padres.

6 Manejar la incertidumbre con responsabilidad

Las amenazas de divorcio o de abandonar el hogar siembran una profunda angustia. No conviene emplearlas para presionar al cónyuge ni para presentar la separación como una respuesta automática ante cualquier dificultad. Si existe una decisión firme de separarse, habrá que comunicarla con serenidad, adaptando el mensaje a la edad de los hijos, explicándoles qué cambiará y cómo serán cuidados, sin prometer lo que aún se desconoce.

7 Hablar con la verdad y validar sus emociones

Protegerlos también implica hablar con honestidad. Negar una tensión que resulta evidente solo aumenta su confusión. Es preferible decirles: "Estamos teniendo dificultades y estamos buscando resolverlas. Ustedes no tienen ninguna culpa". Después de esto, es importante dar espacio para sus preguntas, su tristeza o sus miedos. No hace falta corregir cada emoción que expresen; lo importante es escucharlos y acompañarlos.

8 Reparar los errores y buscar ayuda profesional

Si los hijos ya presenciaron una discusión fuerte, hay que reparar el daño: reconocer lo ocurrido, pedirles perdón por haberlos asustado y demostrar cambios concretos. Una disculpa repetida que no modifica la conducta pierde toda validez.

Mantener sus horarios, sus momentos de juego y sus rutinas de convivencia les devuelve la estabilidad. Si aparecen alteraciones del sueño, aislamiento o problemas en la escuela, conviene buscar orientación psicológica y acompañamiento. Ante cualquier situación de violencia o maltrato, la prioridad absoluta debe ser siempre proteger a los más vulnerables.