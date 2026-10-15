Una oración, una carta, una misa… Seis formas de apoyar al Papa

Te proponemos seis formas de apoyar al Papa León XIV en esta dura prueba que supone la enfermedad, mientras sigue ingresado en la Policlínica Gemelli, en Roma

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El martes 13 de octubre, el Papa León XIV se sometió en la Policlínica Gemelli de Roma a la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho y no solo del nódulo, como se había anunciado previamente. El análisis realizado durante la operación confirmó un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor canceroso, según anunciaron sus médicos. Aunque la intervención ha sido un éxito y se ha llevado a cabo sin complicaciones, el Papa permanecerá ingresado aproximadamente una semana, según la información facilitada por el Vaticano. No obstante, la Santa Sede se muestra tranquilizadora respecto al estado de salud del Papa y, por el momento, no se ha mencionado ningún tratamiento posterior.

No obstante, la noticia del cáncer de León XIV ha suscitado una gran conmoción a nivel internacional y una oleada de oraciones, especialmente frente a su hospital. Si tú también deseas apoyar al Papa en esta prueba que supone la enfermedad, aquí tienes seis formas de hacerlo.

1 Rezar el rosario a las 18:00 horas

En este mes de octubre, tradicionalmente dedicado al Rosario, la Iglesia invita especialmente a los fieles a volverse hacia la Virgen María en la oración y a encomendar a los enfermos a su intercesión.

Rezar el rosario, ya sea solo, en pareja, en familia o en comunidad, es, por tanto, una bonita forma de apoyar a León XIV.

Cabe destacar que cada tarde, frente al hospital, los fieles se reunirán a las 18:00 horas (10:00 am del centro de México) para rezar el rosario por la salud del Papa. Esta es una bonita ocasión para unirnos a ellos en la oración, si tenemos la posibilidad, estemos donde estemos.

2 Ofrecer una misa

En la Iglesia católica, es posible encargar una misa por una persona viva, sobre todo para pedirle a Dios que la acompañe en una prueba o que le conceda la curación. ¿Por qué no ofrecer una misa por el Papa, pidiendo al Señor que le conceda fuerza, consuelo y salud? Para ello, basta con ponerse en contacto con la parroquia y comunicar esta intención de misa.

Misa en la iglesia de Saint-Jacques de Sallanches (Alta Saboya). Pascal Deloche / Godong

3 Invocar a los santos sanadores

Ante la enfermedad, la Iglesia invita también a los fieles a recurrir a los santos y a solicitar su intercesión ante Dios. A varios de ellos les rezan especialmente las personas que padecen cáncer y sus familiares, como a san Peregrino Laziosi, un religioso del siglo XIV que padeció él mismo un cáncer en la pierna.

También se puede rezar a otros santos sanadores, como es el caso de San Charbel. He aquí una oración que se le puede recitar para pedir la curación y la recuperación del Papa León XIV:

Oh, gran taumaturgo San Charbel, tú que pasaste tu vida en soledad, en una humilde y recóndita ermita, renunciando al mundo y a sus vanos placeres, y que ahora reinas en la gloria de los santos, en el esplendor de la Santísima Trinidad, intercede por nosotros.



Ilumina nuestra mente y nuestro corazón, aumenta nuestra fe y fortalece nuestra voluntad.

Aumenta nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. Ayúdanos a hacer el bien y a evitar el mal.

Defiéndenos de nuestros enemigos visibles e invisibles y socórrenos a lo largo de nuestra vida. Tú, que realizas prodigios para quien te invoca y consigues la curación de innumerables males y la solución a problemas sin esperanza humana, míranos con misericordia y, si es conforme a la voluntad divina y a nuestro mayor bien, obténnos de Dios la gracia que imploramos: la curación y el restablecimiento de su santidad, el Papa León XIV, pero, sobre todo, ayúdanos a imitar tu vida santa y virtuosa.

4 Proponer a tus hijos que le hagan un dibujo

¿Por qué no involucrar a los niños en esta intención dirigida al Papa? Al ser especialmente sensibles al sufrimiento y a la fragilidad de los demás, ellos también pueden expresar su cariño y su apoyo a León XIV a través de un dibujo.

5 Enviarle mensajes cariñosos

Ya sea mediante cartas dirigidas al hospital Gemelli o a través de sus redes sociales, también es posible escribir directamente al Papa para asegurarle que rezas por él y ofrecerle tu apoyo. Un mensaje que puede ser una oportunidad para expresarle cómo te han conmovido especialmente sus palabras o algunos de sus gestos.

6 Mantenerse (bien) informado