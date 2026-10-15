Nueva Escuela Mexicana: ¿qué necesita aprender realmente un niño?

Los últimos resultados de PISA muestran un retroceso que no es exclusivo de México: los adolescentes de distintos países están perdiendo terreno en habilidades fundamentales como lectura y matemáticas. En medio del cambio educativo mexicano, la pregunta no es qué modelo debe imponerse, sino qué conocimientos y capacidades no podemos permitir que nuestros niños dejen de aprender

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¿Los niños de hoy están aprendiendo menos que los de hace diez años? Es la pregunta que surge después de revisar mediciones y estadísticas internacionales. Una afirmación tal vez nostálgica que cada generación le hace a la que le sucede: “Antes se leía más, antes aprendíamos más… los niños sabían historia, sabíamos las capitales de los países”.

Los resultados de la prueba PISA 2025, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestran un retroceso internacional importante en algunas de las habilidades más básicas para desenvolverse en la vida.

Entre 2015 y 2025, la puntuación promedio en lectura cayó 28 puntos, una diferencia que la OCDE estima equivalente aproximadamente a un año y medio de aprendizaje. En matemáticas, la disminución fue de 22 puntos, algo más de un año escolar. Además, uno de cada cinco adolescentes presenta ahora bajo desempeño simultáneamente en ciencias, matemáticas y lectura; en 2022 era de 16%.

¿Significa esto que los jóvenes actuales son menos inteligentes que las generaciones anteriores? No necesariamente. PISA mide determinadas capacidades: comprensión lectora, razonamiento matemático, ciencias y resolución de problemas, no toda la inteligencia humana ni todas las dimensiones de la educación. Pero sí permite comparar lo que adolescentes de la misma edad eran capaces de hacer en distintos momentos generacionales.

México: cuando lo básico sigue siendo un desafío

En México, el diagnóstico resulta más inquietante. Solo el 30% de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó al menos el nivel básico de competencia en matemáticas, frente al 65% en promedio dentro de la OCDE.

Dicho de manera sencilla: siete de cada diez adolescentes mexicanos evaluados tienen dificultades para utilizar conocimientos matemáticos básicos ante problemas cotidianos; y cerca de la mitad no alcanza el nivel que PISA considera elemental para comprender y trabajar con un texto o interpretar fenómenos científicos sencillos.

Además, en matemáticas y lectura los resultados mexicanos de 2025 se encuentran por debajo de los observados entre 2009 y 2018. Desde 2015 aumentó en 13 puntos porcentuales la proporción de alumnos con bajo desempeño en matemáticas y en ocho puntos la correspondiente a lectura.

Aunque sí tiene importancia el programa escolar, también hay que destacar que casi la mitad de los alumnos mexicanos estudia en escuela cuya directiva considera que faltan materiales que afectan la enseñanza, y 50% se encuentra en planteles donde la deficiencias de infraestructura representa algún obstáculo.

Entonces llegó la Nueva Escuela Mexicana

México cambió su manera de organizar el aprendizaje de la educación básica. El Plan de Estudios 2022, conocido como Nueva Escuela Mexicana (NEM), comenzó a aplicarse en todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2023-2024.

El cambio no consiste simplemente en nuevos libros. La propuesta organiza conocimientos alrededor de cuatro campos formativos: Lenguajes; Saberes y pensamiento científico; Ética, naturaleza y sociedades; De lo humano y lo comunitario. A ellos se suman siete ejes articuladores, entre ellos inclusión, pensamiento crítico, vida saludable, igualdad de género, interculturalidad crítica, lectura y escritura, artes y experiencias estéticas.

Los directivos de la SEP sostienen que este planteamiento busca superar la fragmentación del conocimiento en asignaturas aisladas, relacionar distintas disciplinas, vincular lo aprendido con la realidad cotidiana y conceder mayor autonomía al maestro para adaptar los contenidos a su contexto.

Esto no es totalmente opuesto a lo que existía antes. El modelo de 2017, conocidos como Aprendizajes Clave para la Educación Integral, daba mayor visibilidad a asignaturas y aprendizajes esperados y organizaba el currículo en formación académica, desarrollo personal y social y autonomía curricular. Pero también hablaba de formación integral, creatividad, emociones y aplicación significativa de los conocimientos.

Entonces ¿cómo sabemos que, más allá del método utilizado, un niño está aprendiendo aquello que necesita aprender?

Pensamiento crítico, sí. Pero ¿con qué pensamos?

La Nueva Escuela Mexicana coloca el pensamiento crítico entre sus ejes principales. Difícilmente podría discutirse su importancia en una época marcada por redes sociales, desinformación e Inteligencia Artificial.

Aquí aparece una pregunta que se vuelve inevitable: ¿es posible pensar críticamente sin poseer conocimientos sólidos?

Para cuestionar una afirmación histórica hay que conocer de historia. Para detectar una manipulación estadística hacen falta matemáticas. Para distinguir una noticia falsa es necesaria la comprensión lectora. Para discutir un argumento se necesita vocabulario, lógica y referencias.

La memorización no es enemiga de la comprensión. Memorizar sin entender produce conocimientos frágiles; pero pretender comprender sin haber adquirido conocimientos también deja al estudiante sin herramientas.

El Papa León XIV, apenas el pasado 8 de octubre, ante las Universidades Pontificias, hizo un llamado a recuperar “la inteligencia, la memoria, el sentido crítico”. Y recordó que la mente humana no está llamada simplemente a acumular datos como puede hacerlo un algoritmo, sino a relacionarlos con la experiencia y descubrir su significado.

¿Qué hacen los países que consiguen mejores resultados?

Ningún sistema educativo puede copiarse como si fuera una aplicación. Las condiciones económicas, culturales y familiares de Singapur, Estonia y México son muy diferentes. Pero las comparaciones permiten formular preguntas.

En Estonia, por ejemplo, el 83% de los estudiantes alcanza al menos el nivel básico tanto en matemáticas como en lectura. El país combina buenos resultados con importantes márgenes de autonomía escolar y docente.

Singapur muestra otro camino: 89% alcanza el nivel mínimo en matemáticas, 86% en lectura y 90% en ciencias. Además, 37% de sus estudiantes llega a los niveles más altos de matemáticas, mientras que en México esa proporción es prácticamente inexistente.

No se trata de convertir a México en Singapur, pero sí vale preguntarnos qué tienen en común los sistemas capaces de lograr que una mayoría de sus estudiantes dominen conocimientos fundamentales y cómo consiguen combinar exigencia, buenos docentes, acompañamiento y oportunidades.

Entonces, ¿qué necesita aprender realmente un niño?

Esta es la pregunta anterior a formular cualquier reforma educativa. Un niño necesita saber leer, escribir, calcular, comprender ciencias, conocer su historia y acercarse a la cultura. Y también necesita aprender a pensar: preguntar, razonar, relacionar ideas, contrastar fuentes, reconocer una mentira, argumentar y resolver problemas.

Pero también necesita aprender a vivir: conocer sus emociones, relacionarse, trabajar en equipo, asumir responsabilidades, afrontar la frustración, respetar a quienes piensan diferente y utilizar su libertad para hacer el bien.

El Concilio Vaticano II enseña en Gravvisimum educationis que la verdadera educación debe ayudar a desarrollar armónicamente las capacidades físicas, morales e intelectuales de los niños y jóvenes, conduciéndolos hacia una responsabilidad creciente y hacia “la verdadera libertad”. También recuerda que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos.

PISA importa porque, que un niño sepa leer, calcular y comprender ciencias importa mucho. Privarlo de esos conocimientos también limita sus posibilidades y su libertad.