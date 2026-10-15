León XIV presenta «buena recuperación del pulmón operado»

La Santa Sede ha informado que, tanto los resultados de laboratorio como la radiografía de tórax, muestran signos de buena recuperación
Dos días después de la operación en la que se le extirpó un tumor canceroso del pulmón derecho, los resultados de los "exámenes rutinarios" a los que se sometió León XIV fueron "normales", según indicaron sus médicos el 15 de octubre de 2026. Una radiografía de tórax "mostró una buena recuperación del pulmón operado", explicaron en un comunicado transmitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Según una fuente vaticana consultada por I.MEDIA, se prevé que la presentación del informe sobre el análisis del tumor extirpado al Papa León XIV el 13 de octubre tome "algún tiempo". Por el momento, no está prevista ninguna rueda de prensa médica.