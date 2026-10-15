León XIV presenta «buena recuperación del pulmón operado»

Según una fuente vaticana consultada por I.MEDIA, se prevé que la presentación del informe sobre el análisis del tumor extirpado al Papa León XIV el 13 de octubre tome "algún tiempo". Por el momento, no está prevista ninguna rueda de prensa médica.

Dos días después de la operación en la que se le extirpó un tumor canceroso del pulmón derecho, los resultados de los "exámenes rutinarios" a los que se sometió León XIV fueron "normales", según indicaron sus médicos el 15 de octubre de 2026. Una radiografía de tórax "mostró una buena recuperación del pulmón operado", explicaron en un comunicado transmitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La Santa Sede ha informado que, tanto los resultados de laboratorio como la radiografía de tórax, muestran signos de buena recuperación

Este jueves por la mañana, el pontífice estadounidense "realizó sus actividades diarias de forma independiente" y se sometió a una "sesión de fisioterapia" en el Hospital Gemelli. Alrededor del mediodía, el jefe de la Iglesia Católica, como el día anterior, concelebró la misa en una sala habilitada para tal fin en el décimo piso del hospital romano, según indicó el Vaticano.

Además, la Oficina de Prensa de la Santa Sede aclaró que el Papa ha retomado algunas actividades laborales, pero aún no ha recibido visitas oficiales. En ausencia de León XIV, la actividad en el Vaticano continúa con normalidad: esta mañana, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, recibió a Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República Dominicana. Esta es una figura que el Papa número 267 habría recibido habitualmente.

Hasta la fecha, el viaje del Papa León XIV a Sudamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, sigue en pie, según una fuente vaticana consultada por I.MEDIA. Varios observadores han expresado dudas sobre la capacidad del pontífice para emprender esta gira de once días por Sudamérica tan poco después de su hospitalización.

El Papa, cuyas actividades han sido canceladas hasta el 20 de octubre, podría rezar el Ángelus desde el Hospital Gemelli el próximo domingo, como hicieron Francisco y Juan Pablo II antes que él. La Santa Sede aún no ha anunciado los detalles de cómo se rezará esta oración mariana.

Reanudación de actividades