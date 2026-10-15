Esta extraña iglesia hace referencia a la bendición de Cristo

Esta iglesia de San Benito se encuentra en Brasil y su arquitectura original hace referencia al gesto de bendición de Cristo

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La iglesia de San Benito se encuentra en Brasil, y su arquitectura original evoca el gesto de bendición de Cristo. ¡Esta iglesia, con forma de mano bendiciendo, es verdaderamente asombrosa! Está ubicada en Andrelândia, al sur de Brasil. Consagrada en 1989 por el obispo diocesano, la iglesia de San Benito tiene algo que asombra a los visitantes. Sin embargo, a pesar de su llamativa forma y su estética tan particular, no se trata de un mero capricho artístico. ¡Es un dispositivo completamente funcional!

En un extremo de la iglesia, se distinguen claramente cinco dedos. El índice y el corazón están extendidos hacia el cielo, mientras que el pulgar, el anular y el meñique, con las uñas visibles, están contraídos. Sobre el dedo corazón se encuentra una cruz.

Esta forma evoca el gesto de bendición que se observa con frecuencia en pinturas e iconos, donde los dos dedos extendidos de Cristo simbolizan su doble naturaleza, humana y divina. Este gesto era utilizado a menudo por sacerdotes y obispos, en particular, para bendecir. Se trata de una forma arquitectónica original y de gran simbolismo.

Esta capilla fue construida bajo la guía del padre José Tibúrcio y diseñada por el ingeniero Jéder José Assi. El 15 de octubre de 1989 fue consagrada por el Obispo Diocesano.

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