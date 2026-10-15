En Homs, la hermana Samia siembra esperanza entre las ruinas

La hermana Samia Jreij acompaña a personas con discapacidad y a familias vulnerables a causa de la guerra en Homs, Siria. De paso por Francia, le cuenta a Aleteia sobre una misión impulsada por la oración y la esperanza

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La hermana Samia conoce bien Homs, donde vive desde hace casi veinte años. Cuando llegó a la ciudad en 2006, fundó allí el centro Le Sénevé, destinado a niños y jóvenes con discapacidad. En ese entonces, las estructuras adaptadas eran escasas y muchas personas permanecían confinadas en sus hogares. La superiora de la comunidad de los Santos Corazones de Jesús y María se propuso entonces ayudarles a salir del aislamiento, desarrollar sus capacidades y encontrar su lugar en la sociedad.

Hoy en día, el centro acoge a niños a partir de los 3 años y a jóvenes de hasta 30 años, tanto cristianos como musulmanes. De paso por Francia con L’Œuvre d’Orient (La Obra de Oriente), la hermana Samia da testimonio de la realidad que se vive en Homs.

Generar confianza

En el centro, este acompañamiento toma formas muy concretas. Las jornadas están marcadas por el aprendizaje, pero también por actividades que permiten a cada uno ganar confianza en sí mismo. Los mayores participan en talleres de carpintería, fabricación de velas o costura. "Cada uno hace lo que puede", explica con una sonrisa la hermana Samia.

Es su manera de recordar que las personas con discapacidad no se definen solo por sus limitaciones, sino también por todo lo que son capaces de lograr. Cada año, el centro organiza un gran festival al que se invita a los habitantes de Homs. "¡Son ellos quienes lo hacen todo!", aclara la religiosa con orgullo.

Atención a adultos con discapacidad

Con el paso de los años, Le Sénevé también ha ampliado su apoyo a las personas con discapacidad de mayor edad y en situación de aislamiento, cuyos padres han fallecido, mediante la creación de un hogar dedicado a ellas. Una vez más, la hermana Samia quiere ofrecerles más que un techo. "Deseo que este hogar sea como una verdadera familia, con acompañantes a su lado", indica la religiosa siria.

"La salud es algo esencial, una necesidad de la que no se puede prescindir".

Más allá de Sénevé, la hermana Samia trabaja en la reconstrucción de la ciudad. Cuando estalla la guerra en 2011, su convento y el centro se encuentran en medio de los combates. El edificio queda destruido por los bombardeos y la comunidad se ve obligada a abandonar el barrio. En 2014, tras la liberación del casco antiguo de Homs, la religiosa regresa a su convento, que en ese momento estaba en ruinas. Así comienza una inmensa obra de reconstrucción, que continúa hasta el día de hoy. "Cada año, reconstruyo un poco", explica.

Al mismo tiempo, la hermana Samia también ayuda a las familias desplazadas a recuperar sus hogares. Durante la guerra, puso en marcha un proyecto de rehabilitación de viviendas para que las familias regresaran a Homs. Y como las necesidades no se limitan a la vivienda, la religiosa también participó en la creación de un dispensario para los más necesitados. Medicamentos, cirugías, atención médica… las solicitudes son numerosas. "La salud es algo esencial, una necesidad a la que no se puede renunciar", subraya.

Brindar más que ayuda material

Sin embargo, en todos estos proyectos, la hermana Samia se niega a limitar su labor a una simple ayuda material. Hay una historia que lo ilustra particularmente bien. Después de la guerra, conoció a una viuda cuyo esposo había desaparecido y cuya casa había quedado completamente destruida. "Cuando la vi por primera vez, era una mujer muy triste", recuerda. La superiora primero la ayudó a encontrar un lugar donde vivir, antes de ofrecerle un empleo en el dispensario.

"Poco a poco, esa mujer recuperó las ganas de vivir", cuenta la religiosa. Más allá de un salario, el trabajo le permitió salir de su aislamiento y volver a encontrar un lugar en la sociedad. "El trabajo cambia a una persona en todos los niveles", afirma la hermana Samia. "No solo brinda un salario, sino también dignidad, relaciones y una razón para levantarse cada mañana". "Cuando necesitan hablar, yo estoy ahí".

“¿Por qué me iría?”

Hoy en día, Siria sigue enfrentando graves dificultades. En Homs, el costo de vida aumenta, el acceso a la atención médica sigue siendo complicado y la situación de seguridad continúa siendo frágil. Más aún, lo que más preocupa a la hermana Samia es la partida de los jóvenes. "Todos los jóvenes, e incluso familias enteras, ven ahora su futuro en otro lugar", lamenta. Muchos buscan fuera de Siria las oportunidades que ya no encuentran en su país. Desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, la situación aún no ha permitido que todos recuperen la estabilidad suficiente para mirar al futuro con tranquilidad.