¿Cuál es la mejor manera de expresar tu amor por Dios?

La belleza de los Salmos que recita la Iglesia en la Misa y en la Liturgia de las Horas nos dan las palabras necesarias para manifestar nuestro amor a Dios

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Necesitaríamos ser excelentes poetas para escribir de manera detallada todos los sentimientos que embargan nuestro corazón al dirigirnos a Dios. Pero como no todos tenemos ese don, existe un excelente recurso que está a nuestro alcance y mejor aún, es el mismo Dios el que ha inspirado a sus autores: los 150 Salmos de la Biblia.

Los autores sagrados

Atribuidos en su mayoría al rey David -aunque hay otros autores como Salomón, Moisés y Asaf-, los Salmos expresan el amor por Dios y los estados de ánimo por los que atraviesa el ser humano durante su vida.

Los autores sagrados manifiestan magistralmente su sentir en etapas distintas de su existencia, por eso podemos encontrar todos los estados de ánimo.

Una clasificación de estos himnos los enlista de acuerdo con los sentimientos del hombre, por eso hay Salmos de lamentación, súplica, sabiduría, gratitud, confianza, himno, juicio, alabanza, bendición y de reconocimiento de la grandeza de Dios.

La Iglesia ora con los Salmos

La mejor noticia es que todos los días, en la santa Eucaristía, alabamos al Señor con un Salmo. Y en la Liturgia de las Horas rezamos y cantamos con ellos por la mañana con laudes, en la tarde con las vísperas y antes de dormir con las completas, cada día durante las cuatro semanas del salterio.

Aquí hay algunos fragmentos para inspirarnos:

1 Himno al poder y a la providencia de Dios

Salmo 32: Aclamad, justos, al Señor,

que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara,

tocad en su honor el arpa de diez cuerdas;

cantadle un cántico nuevo,

acompañando los vítores con bordones: que la palabra del Señor es sincera,

y todas sus acciones son leales;

él ama la justicia y el derecho,

y su misericordia llena la tierra.

2 Oración matutina de un afligido

Salmo 56 Misericordia, Dios mío, misericordia,

que mi alma se refugia en ti;

me refugio a la sombra de tus alas

mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo,

al Dios que hace tanto por mí:

desde el cielo me enviará la salvación,

confundirá a los que ansían matarme,

enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones

devoradores de hombres;

sus dientes son lanzas y flechas,

su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío,

y llene la tierra tu gloria.

3 Deseo del Señor y ansias de contemplar el templo

Salmo 41 Como busca la cierva

corrientes de agua,

así mi alma te busca

a ti, Dios mío; tiene sed de Dios,

del Dios vivo:

¿cuándo entraré a ver

el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan

noche y día,

mientras todo el día me repiten:

«¿Dónde está tu Dios?» Recuerdo otros tiempos,

y desahogo mi alma conmigo:

cómo marchaba a la cabeza del grupo,

hacia la casa de Dios,

entre cantos de júbilo y alabanza,

en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía,

por qué te me turbas?

Espera en Dios, que volverás a alabarlo:

«Salud de mi rostro, Dios mío».