¿Cómo puedes ayudar espiritualmente a tu enfermo en casa?

Tener un enfermo en casa le cambia la vida a todos los que lo rodean, por eso hay que saber cómo podemos ayudarlo espiritualmente para que tenga paz en su dolor

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A nadie le gusta estar enfermo. Por eso la tendencia actual sobre salud se enfoca en mejorar las condiciones de vida para que la enfermedad sea lo más benigna posible y evitar el dolor a toda costa. Sin embargo, desde que el ser humano existe sobre la tierra se ha dado cuenta de que es un estado inevitable en la vida, como leemos en el Catecismo de la Iglesia católica:

"La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte" (CEC 1500).

La situación del enfermo

Reflexionando en lo anterior, nos damos cuenta de que el enfermo se siente vulnerable y en muchas ocasiones, cuando su condición es delicada, entra en depresión porque cree que tal vez no pueda recuperar su salud.

El Catecismo nos ilumina porque describe muy bien el ánimo que invade al paciente:

"La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él" (CEC 1501).

Ante esta situación, ¿qué podemos hacer para que nuestro enfermo se sienta reconfortado y consiga la paz necesaria para aceptar su condición?

1 No lo dejes solo

El Señor Jesús sanó a muchos enfermos y mandó a sus enviados a que los curasen cuando fueran a predicar el Evangelio. Por eso también se identificó con ellos cuando dijo: "Estuve enfermo y me visitasteis" (Mt 25,36).

Cuando el enfermo está en casa es importante hacerle compañía. Sobre todo si requiere reposo porque tendrá mucho tiempo libre. En la medida de las posibilidades de sus cuidadores, de la gravedad del enfermo y si se cree prudente, sería bueno pedir a amigos y familiares que lo visiten, de este modo se sentirá más alegre y tendrá de qué platicar con los visitantes.

2 Reza con él

También es buen momento para la oración, especialmente la Liturgia de las Horas y el santo rosario. Se puede rezar antes de cada alimento y al mediodía para recitar el Ángelus.

La enfermedad es un alto forzoso en el ritmo acelerado de vida al que nos hemos acostumbrado y bien podemos ayudar a nuestro enfermo para que voltee al cielo y se ponga en manos de Dios, aprovechando la oportunidad para unirse a la cruz de Cristo sufriente.

3 Motívalo a que se confiese

Le vendrá muy bien la visita del sacerdote para que se confiese y reciba la sagrada Comunión. Si la enfermedad lo amerita, incluso puede recibir la Unción de Enfermos.

El Catecismo dice que el momento oportuno para recibir la Unción es "cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez" (CEC 1528).

Pero lo importante es que se ponga en paz con Dios y esté dispuesto para lo que Él decida, ya sea "el restablecimiento de la salud corporal, si conviene a la salud espiritual; o la preparación para el paso a la vida eterna" (CEC 1532).

4 Ten paciencia con tu enfermo

Es fundamental cultivar la paciencia. El enfermo no quiere ser una carga, por el contrario, desearía sanar para volver a su vida normal y convivir con sus familiares sin provocarles molestias.

No lo avergüences ni lo humilles. Ten presente que a veces no pueden controlar sus reacciones. Trátalo con mucha dignidad. Por eso, representa también una oportunidad para demostrar nuestro amor por el ser querido que necesita de nuestro apoyo.