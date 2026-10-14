Oración por la salud del Papa León XIV

León XIV ingresó en el hospital el 13 de octubre para someterse a una operación de un nódulo pulmonar. Ese mismo día se anunció la presencia de células cancerígenas. He aquí una oración para encomendarlo al Señor

"Señor, el que tú amas está enfermo" ( Jn 11, 3 ). Estas palabras, que Marta y María, las hermanas de Lázaro, hacen llegar a Jesús, se aplican muy bien al papa León XIV. Ingresado en el hospital Gemelli de Roma el 13 de octubre, fue sometido a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior izquierdo del pulmón porque le encontraron un adenocarcinoma maligno.

Todos aquellos que lo deseen pueden incluir al Papa en sus oraciones y pedir al Señor su pronta recuperación con esta oración que en gran parte es una adaptación de oraciones escritas por el propio Papa León, incluida la oración que recitó recientemente en Lourdes, así como su introducción a La práctica de la presencia de Dios . Véase también el Catecismo sobre el papel del obispo y del papa , así como los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 , y el Evangelio según San Juan, capítulo 11.

Padre celestial, sabemos que no hay circunstancia alguna que pueda separarnos de ti, que cada una de nuestras acciones adquiere un valor infinito si se vive en tu presencia y se te ofrece continuamente.

Nos has dado al Papa León para que sea el vicario de tu Hijo en la tierra. Te pedimos que sigas permitiéndonos beneficiarnos de su guía, para que pueda seguir enseñando, santificando y gobernando tu Iglesia.

Al igual que la Iglesia se reunió en torno a San Pedro y "la Iglesia elevaba fervientemente sus oraciones a Dios por él", hoy nos reunimos como Iglesia entera para orar por Pedro.

Señor Jesús, aquel a quien tú amas está enfermo…

Espíritu Santo, Dador de Vida, sé fortaleza para el Papa León y llénalo de tu consuelo.

Santa María, acudimos a ti con confianza, pues eres la Madre que Jesús nos ha dado y estás atenta a todas nuestras necesidades.

Madre llena de amor, te confiamos al Papa León, que hoy ocupa uno de los primeros lugares entre nuestras intenciones más urgentes, así como a todos los enfermos y sufrientes, a quienes los acompañan y a sus médicos y enfermeros.

Madre de la Iglesia, bajo tu manto encontramos refugio; que el Papa León sea sostenido por tu ayuda maternal en esta prueba. Dulce Madre, Salud de los Enfermos, obtén para nuestro Santo Padre el don de la curación completa y una larga vida al servicio de tu Hijo y de su Iglesia.