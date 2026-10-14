La homilía de León XIV sobre la familia (TEXTO COMPLETO)

"Sin familias fuertes, abiertas al don de los hijos, atentas a su educación y crecimiento, el mundo no tiene futuro", afirmó León XIV en su homilía, leída por el cardenal filipino
Hospitalizado en la Policlínica Gemelli, el Papa León XIV delegó la presidencia de la misa que iba a celebrar el 14 de octubre de 2026 en la Plaza de San Pedro al Cardenal Luis Antonio Tagle, recientemente nombrado Decano del Colegio Cardenalicio.
Con semblante serio durante toda la ceremonia, el cardenal Tagle leyó la homilía que el Papa estadounidense había preparado para este evento, que reúne a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo y a numerosos cardenales y patriarcas orientales. Este encuentro, recordó el pontífice en su homilía, tiene como objetivo "asimilar la riqueza e implementar las directrices pastorales" de la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, publicada diez años antes.