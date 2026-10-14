El comunicado, firmado por sus médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora y difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, indica que el Papa recibió fisioterapia respiratoria y que "ha comenzado a caminar en su habitación". También ha retomado una dieta normal, desayunando y almorzando. Su recuperación progresa "según lo previsto", añade el comunicado.

Tras la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho, afectado por un tumor canceroso, los análisis de sangre y la radiografía de tórax programados después de la operación realizada ayer por el Papa León XIV dieron resultados "normales", según indicaron sus médicos en un comunicado emitido por el Vaticano el 14 de octubre de 2026. "Los valores son normales para el tipo de operación realizada", se especificó.

El examen histológico realizado a las muestras de tejido tomadas durante la operación confirmó ayer la presencia de células cancerosas. Sin embargo, según fuentes vaticanas, aún se espera un resultado más definitivo para aclarar el diagnóstico. Obtener este resultado requerirá más tiempo, varios días según las indicaciones.

Por el momento, la duración prevista de su hospitalización se mantiene sin cambios: aproximadamente una semana desde la fecha de su ingreso, que se extendería hasta el 20 de octubre, cubriendo así el período de su suspensión de actividades públicas. No se han reportado necesidades respiratorias particulares, aparte de la fisioterapia postoperatoria destinada a favorecer su recuperación. Fuentes vaticanas indican que el Papa se encuentra de buen ánimo.

Antes de la cirugía, el Papa se sometió a varias pruebas adicionales para determinar la naturaleza del daño pulmonar. La evaluación incluyó una broncoscopia robótica con biopsia, realizada "varios días" antes de la operación, seguida de una tomografía computarizada de tórax con contraste y una tomografía por emisión de positrones (PET).

Estas investigaciones permitieron a los médicos recabar la información necesaria para su evaluación clínica. La extirpación parcial del pulmón fue un paso necesario en el proceso de "radicalismo oncológico", es decir, el deseo de extirpar completamente la zona afectada como parte del plan de tratamiento de la enfermedad.

Respecto a la continuación de su convalecencia, aún no se han anunciado cambios en el itinerario de su viaje apostólico a Sudamérica: el Papa tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. Las fechas se mantienen sin cambios por el momento, de acuerdo con el deseo e intención de León XIV de mantener este viaje, según el Vaticano. Sin embargo, esta posibilidad debe considerarse con cautela, a la espera de la evolución de su salud y los resultados de sus exámenes médicos.