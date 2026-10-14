Un día después de su intervención quirúrgica, León XIV presenta resultados normales. Además, el pontífice recibió fisioterapia
Tras la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho, afectado por un tumor canceroso, los análisis de sangre y la radiografía de tórax programados después de la operación realizada ayer por el Papa León XIV dieron resultados "normales", según indicaron sus médicos en un comunicado emitido por el Vaticano el 14 de octubre de 2026. "Los valores son normales para el tipo de operación realizada", se especificó.
El comunicado, firmado por sus médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora y difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, indica que el Papa recibió fisioterapia respiratoria y que "ha comenzado a caminar en su habitación". También ha retomado una dieta normal, desayunando y almorzando. Su recuperación progresa "según lo previsto", añade el comunicado.