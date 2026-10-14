El 12 de octubre de 1931, el Cristo Redentor fue inaugurado en la cima del cerro Corcovado, en Río de Janeiro, Brasil. Casi un siglo después, recordamos la historia de Heitor Levy, el ingeniero jefe de este monumento, cuya vida dio un vuelco tras una caída que pudo haber sido fatal

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La estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, fue inaugurada el 12 de octubre de 1931. Erigida en la cima del cerro Corcovado, la estatua domina la ciudad con los brazos extendidos. Se ha convertido en uno de los monumentos más emblemáticos de Brasil y es considerada una de las Siete Maravillas del Mundo. El monumento mide 38 metros de altura y es la tercera estatua de Cristo más grande del mundo.



El proyecto del Cristo Redentor fue concebido por el ingeniero brasileño Heitor da Silva Costa, en colaboración con el escultor franco-polaco Paul Landowski y el ingeniero francés Albert Caquot, quien fue el principal responsable de los cálculos estructurales. Por su parte, Heitor Levy fue el ingeniero y jefe de obra a cargo de la gestión general de los trabajos en el Corcovado.

Vivió en la cima de la montaña brasileña durante los cinco años que duró la construcción, de 1926 a 1931, para supervisar de cerca el progreso del monumento. Las condiciones de trabajo eran particularmente peligrosas. La estatua se construía a una altitud de más de 700 metros, en una cumbre rodeada de acantilados. Obreros e ingenieros trabajaban en andamios suspendidos sobre el abismo.

Un accidente casi fatal y una conversión

Un día, Heitor Levy sufrió un accidente en la obra. Cayó precariamente de un andamio y estuvo a punto de precipitarse al vacío. El accidente pudo haberle costado la vida, pero salió ileso. En una carta escrita en 1931, relató lo sucedido:

"Por todas partes, a nuestro alrededor, a nuestros pies, el precipicio. Al menor descuido, al más mínimo fallo del equipo, a un paso en falso, y habría sido una muerte segura, una caída al abismo. Pude haber tenido una caída desastrosa, pero no ocurrió, por voluntad del Todopoderoso. Pero todo eso pertenece al pasado: ahora solo quedan recuerdos de la obra. Ante nosotros yace la imagen de Cristo, con los brazos abiertos para acoger nuestro sufrimiento y nuestras oraciones".

Todos coincidieron en que la obra del Cristo Redentor había recibido muchas bendiciones, ya que no se habían registrado accidentes graves en la construcción.

Heitor Levy era judío, pero tras el accidente se convirtió al catolicismo. Las fuentes sobre la historia del monumento describen este episodio como un momento crucial en su vida. Levy incluso escribió los nombres de sus familiares en un pergamino, que colocó en un pequeño frasco dentro del corazón del Cristo Redentor, una representación del Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, el 12 de octubre de 1931 no solo fue la fecha de la inauguración de la estatua, sino también la fecha de la consagración de Brasil al Sagrado Corazón de Jesús.

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