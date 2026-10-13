¿Quién se encarga de la salud del Papa?

Una visión general sobre el "arquiatrista" y el resto de los profesionales que velan por la salud del Papa
Menos de un año y medio después de su elección, León XIV anunció el 11 de octubre de 2026 que necesitaría cirugía para extirpar un nódulo localizado en el pulmón. Durante su hospitalización —cuyas fechas exactas aún se desconocen—, así como en el Vaticano y durante sus viajes, el jefe de la Iglesia Católica recibe atención médica de un equipo de profesionales sanitarios.
Desde junio de 2025, el Dr. Luigi Carbone dirige la Dirección General de Salud e Higiene del Vaticano, el ministerio de salud de la institución. Bajo el nuevo pontificado, este cirujano y especialista en medicina de urgencias se ha convertido oficialmente en el "arquiatrista" —según el término antiguo—, es decir, el médico principal del Papa.