¿Quién se encarga de la salud del Papa?

Desde junio de 2025, el Dr. Luigi Carbone dirige la Dirección General de Salud e Higiene del Vaticano, el ministerio de salud de la institución. Bajo el nuevo pontificado, este cirujano y especialista en medicina de urgencias se ha convertido oficialmente en el "arquiatrista" —según el término antiguo—, es decir, el médico principal del Papa.

Menos de un año y medio después de su elección, León XIV anunció el 11 de octubre de 2026 que necesitaría cirugía para extirpar un nódulo localizado en el pulmón. Durante su hospitalización —cuyas fechas exactas aún se desconocen—, así como en el Vaticano y durante sus viajes, el jefe de la Iglesia Católica recibe atención médica de un equipo de profesionales sanitarios.

Una visión general sobre el "arquiatrista" y el resto de los profesionales que velan por la salud del Papa

A sus 54 años, Luigi Carbone ya es una figura reconocida: ofreció las ruedas de prensa sobre la salud del Papa Francisco, de quien también fue médico de cabecera, en el invierno de 2025. Durante su trayectoria profesional, trabajó en el departamento de primeros auxilios del hospital "Gemelli Isola", ubicado en la isla Tiberina, y como subdirector del Departamento de Salud e Higiene del Vaticano.

El "archiatre" (médico jefe) acompaña habitualmente al Papa en sus viajes al extranjero —como ocurrió recientemente durante su visita a Francia—, asistido por dos enfermeras que forman parte de su séquito. Dirige el Centro Médico Vaticano, que cuenta con un laboratorio para análisis médicos y ofrece consultas de medicina general y más de veinte especialidades, entre ellas cirugía, otorrinolaringología y neumología. Es probable que el pontífice, de 71 años, se sometiera en esta clínica, situada cerca de la Porta Sant'Anna, a algunas de las pruebas que llevaron al descubrimiento de su nódulo pulmonar.

Es con este equipo que los expertos del Hospital Gemelli, ubicado en el noroeste de Roma, donde se espera que el pontífice sea atendido —en la suite médica reservada para papas—, coordinan la próxima cirugía. El profesor Stefano Margaritora, experto en cirugía torácica, y su equipo estarán a cargo de esta delicada operación.