¿Qué hacer para no perder la paciencia al criar hijos?

¿Alguna vez has sentido culpa luego de regañar a tus hijos? Sentir que perdemos la paciencia al criar es un sentimiento frecuente, pero tiene solución

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Por naturaleza, los niños suelen ser traviesos y, en ocasiones, los padres pueden enfrentarse a ciertos momentos donde su paciencia se pone a prueba y aunque no siempre es fácil controlarla, es posible abordar la situación de manera que no termines gritando y con un sentimiento de culpa o arrepentimiento.

Ante esto, existe una serie de puntos que puedes aplicar en tu día a día para tener un mejor control en esos momentos en los que sientes que tu paciencia se está agotando.

1 Entender la raíz de los berrinches

Los niños no siempre hacen berrinches porque sí, simplemente, están aprendiendo a comunicarse y a gestionar sus sentimientos y emociones. Al no encontrar la manera correcta de hacerlo, pueden sentir frustración y es ahí, cuando viene el llanto y las rabietas. Ahora puedes comprender que tu pequeño solo está tratando de pedir ayuda.

2 Comprender los berrinches no significa permitirle todo

Una vez que hayas comprendido qué es lo que generó tal molestia en tu pequeño, es fundamental que le hagas saber que no todo lo que pida es correcto para él en ese momento, por ende debe haber límites y una corrección fraterna que les permita mantener la conexión de su vínculo.

3 Llamados a practicar el amor y dominio propio

El amor a nuestros hijos, también se demuestra a través del dominio propio y de la paciencia. Dios nos invita a poner en práctica todo aquello que nos lleve a actuar con docilidad mostrando la mejor versión de nosotros mismos.

"El que tarda en enojarse muestra gran inteligencia, el iracundo pone de manifiesto su necedad". Prov 14,29

4 Pedir paciencia en oración

La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. No dudes en pedirla, dedicando unos minutos de oración al día, especialmente cuando sea momento de corregir a los hijos con sabiduría.

La Sagrada Escritura, menciona que Dios además de ser un padre misericordioso, es también, paciente con nosotros como sus hijos, por lo tanto, estamos llamados a vivir la paciencia especialmente en casa con los niños.

5 Practica la empatía con los hijos

Según estudios de la APA (Asociación de Psicología Americana), respaldan firmemente que los padres que practican la empatía con sus hijos sientan las bases para un desarrollo emocional y social saludable. Además señala que el rol de los cuidadores no solo trata de poner reglas, sino de actuar como el principal espejo y ejemplo del niño, fortaleciendo así el vínculo con ellos.

6 Pedir disculpas cuando sea necesario

La especialista en adolescencia Diana Al Azem, menciona la importancia de pedir disculpas a los hijos cuando los padres hayan cometido un error o hayan perdido por completo la paciencia hiriendo a los niños.

"La falta de disculpas, puede enseñar a los niños patrones de comunicación poco saludables y les dificulta a la hora de establecer relaciones interpersonales positivas en el futuro". Menciono Diana Azem.