León XIV diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer

La Oficina de Prensa comunicó que la operación del Papa "transcurrió sin problemas"; sin embargo, informó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar
Tras una intervención quirúrgica realizada el 13 de octubre de 2026 por un nódulo, el Papa León XIV se sometió a un examen histológico que confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, según anunciaron sus médicos el martes por la noche. Se trata de un tipo de cáncer de pulmón. Durante la operación, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. En una rueda de prensa, el director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, destacó que el tumor extirpado era circunscrito y localizado. Por el momento, no se han mencionado otras opciones terapéuticas.
En el parte médico, los doctores informaron sobre la cirugía torácica a la que se sometió el Papa esa tarde. El comunicado indicaba que, durante el procedimiento, "se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida". Por lo tanto, al Papa se le extirpó un lóbulo completo, y no solo el nódulo, lo que podría tener consecuencias para su capacidad respiratoria.