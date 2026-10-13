León XIV diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer

En el parte médico, los doctores informaron sobre la cirugía torácica a la que se sometió el Papa esa tarde. El comunicado indicaba que, durante el procedimiento, "se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida". Por lo tanto, al Papa se le extirpó un lóbulo completo, y no solo el nódulo, lo que podría tener consecuencias para su capacidad respiratoria.

Tras una intervención quirúrgica realizada el 13 de octubre de 2026 por un nódulo, el Papa León XIV se sometió a un examen histológico que confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, según anunciaron sus médicos el martes por la noche. Se trata de un tipo de cáncer de pulmón. Durante la operación, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. En una rueda de prensa, el director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, destacó que el tumor extirpado era circunscrito y localizado. Por el momento, no se han mencionado otras opciones terapéuticas.

La Oficina de Prensa comunicó que la operación del Papa "transcurrió sin problemas"; sin embargo, informó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar

El examen histológico del nódulo extirpado "confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", reza el comunicado. El domingo pasado, el pontífice de 71 años anunció que le habían detectado un nódulo pulmonar "localizado" "en una etapa muy temprana". La programación de este procedimiento, que no es necesario para un nódulo benigno, sugería que podría tratarse de un tumor.

Los médicos también indicaron que el Papa permaneció en el quirófano "durante aproximadamente tres horas" y que la intervención duró "unos 90 minutos". "La operación fue un éxito y no se presentaron complicaciones", confirmaron. El Papa despertó entonces "normalmente y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso". Según Matteo Bruni, el pontífice pidió cenar esa misma noche.

El Vaticano ha dado a conocer los nombres del personal médico que participó en el delicado procedimiento: el equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, asistido por las doctoras Elisa Meacci, Maria Teresa Congedo y Leonardo Petracca Cavarella. El equipo de anestesia estuvo integrado por Massimo Antonelli, Giovanni Punzo y Giuseppe Bello. El médico personal del Papa, Luigi Carbone, también estuvo presente, al igual que el comandante de la Gendarmería Vaticana, según especificó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, durante una rueda de prensa. El Papa llegó al Hospital Gemelli alrededor de la 1 p. m. en coche con sus dos secretarios personales.

El plan actual prevé que el jefe de la Iglesia Católica permanezca hospitalizado durante aproximadamente una semana. Hasta el momento, los médicos no se han pronunciado sobre ningún tratamiento adicional, como quimioterapia o radioterapia, según fuentes vaticanas.

El comunicado de la Santa Sede: