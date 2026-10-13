«La Cristiada» vuelve a los cines de México

14 años después de su estreno, la película "La Cristiada" regresa a las salas de cine en México con motivo del centenario del comienzo de la persecución religiosa en el país

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Estrenada en 2012, y protagonizada por Andy García, la película La Cristiada recrea la persecución religiosa que comenzó en 1926 en México. A lo largo de 140 minutos, el espectador acompaña al general Enrique Gorostieta, que, a pesar de no ser creyente, acepta dirigir al ejército cristero, donde se encuentra con Joselito, quien lo transforma con su fe y convicción.

La historia también muestra las historias de sacerdotes y laicos mexicanos, como san Cristóbal Magallanes, san José Sánchez del Río y el beato Anacleto González Flores.

En esta ocasión -contrario a su estreno en 2012- la película está totalmente doblada al español con el propósito de acercar al público actual a un episodio decisivo en la historia de México y abrir una conversación sobre la fe, la libertad y la convicción.

La nueva versión doblada al español recupera la voz de Andy García, protagonista de la cinta, quien fue el responsable de poner voz a su propio personaje. El actor participó de este proyecto después de más de una década porque consideró que ayudar a que la película pueda verse en este idioma es “importante y esencial”.

La película también cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac, Eva Longoria, Peter O’Toole y Eduardo Verástegui.

Mauricio Kuri interpretando a san José Sánchez del Río Dos Corazones Films

Un llamado a conocer la historia

Por su parte, Andy García ha declarado que comprender el pasado es “una responsabilidad hacia el presente”, pues las lecciones que se aprenden al analizar la historia siguen vigentes.

“Hay que recordar y conocer la historia de un país, y de los errores que han ocurrido para evitar repetirlos”, declaró.

Para el actor, la película tiene una perspectiva humana y personal, que habla del tipo de dignidad que se mantiene incluso cuando el contexto es adverso. Por ello, invita a los mexicanos a ver la película como “un recordatorio de que hay historias que conviene ver, no solo por lo que cuentan, sino por lo que invitan a pensar”.

La productora, Dos Corazones Films, reconoce que esta es “una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan lo ocurrido entre 1926 y 1929 y dialoguen con las historias familiares y comunitarias que el conflicto dejó en la región”.

Puedes ver el tráiler aquí: