HOY: únete al Rosario por la salud de León XIV (enlace)

El Hospital Gemelli —conocido cariñosamente como el hospital del Papa, ya que tanto Juan Pablo II como Francisco han pasado allí largas y numerosas estancias— ha recibido hoy al Papa León XIV

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El Papa es el obispo de Roma, pero cuenta con la ayuda de un vicario que se encarga de la administración cotidiana de su diócesis. El vicario del Papa León XIV para Roma es el cardenal Baldassare Reina, y este cardenal dirigirá un rosario en el Hospital Gemelli esta tarde, a las 6 p. m., hora de Roma (a las 10 a.m. hora del centro de México).

El Hospital Gemelli —conocido cariñosamente como el hospital del Papa, ya que tanto Juan Pablo II como Francisco tuvieron allí estancias prolongadas y múltiples— ha recibido hoy al Papa León. No se ha anunciado la hora exacta de su cirugía para extirpar un nódulo en el pulmón, pero está programada para esta tarde.

Aproximadamente a la 1 p. m., el Papa León XIV partió del Vaticano en una caravana de vehículos hacia el Hospital Gemelli de Roma para una hospitalización programada, confirmó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El Papa se someterá esta tarde a una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar detectado en etapa temprana. El procedimiento, que se realizará bajo anestesia general, estará a cargo del equipo del doctor Stefano Margaritora, experto en cirugía torácica. Se espera que el Papa permanezca una semana en esta clínica ubicada en el noroeste de Roma, en el décimo piso del hospital.

El rezo del Santo Rosario desde el hospital Gemelli

Bajo la atenta mirada de las cámaras de televisión de todo el mundo, el pontífice peruano-estadounidense bajó de una camioneta negra y saludó brevemente a los funcionarios del edificio con una expresión serena. Después de saludar con la mano a quienes lo esperaban, entró al edificio con una sonrisa en el rostro.

El cardenal Reina dirigirá el rosario a las 6 p. m. en la capilla San Juan Pablo II del hospital. Ha invitado a todas las parroquias y comunidades religiosas de la diócesis a rezar el rosario a la misma hora, encomendando al Santo Padre a la intercesión maternal de la Virgen María.

La oración desde el Gemelli será transmitida en vivo por Vatican Media y estará disponible en el canal de YouTube de Vatican News en Español y en el sitio web del Vaticano.