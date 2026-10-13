Formas en que las familias pueden contribuir a la paz en el mundo

Si queremos que haya paz y unidad en el mundo, esto debe comenzar con que cada persona, de cada familia, se esfuerce por lograr la paz en su propio hogar

Copiar el enlace Compartir en :

Uno de los temas más comentados en la sociedad actual es la "paz mundial". Parece que hay guerras y conflictos por todas partes, sobre todo si enciendes la televisión o entras a las redes sociales. La violencia está en todas partes y parece que las familias, por sí solas, poco pueden hacer para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Aunque pueda parecer así, la realidad es que la paz mundial solo puede alcanzarse cuando hay paz en cada familia.

La paz comienza en casa

San Juan XXIII reiteró este sencillo hecho en su encíclica Ad Petri Cathedram:

"Hemos llamado a las naciones, a sus gobernantes y a todas las clases sociales a una unidad armoniosa. Ahora instamos sinceramente a las familias a que alcancen y fortalezcan esta unidad en su seno. Porque, a menos que la paz, la unidad y la concordia estén presentes en la sociedad familiar, ¿cómo pueden existir en la sociedad civil?"

La realidad es que, dondequiera que haya guerra o violencia, hay un individuo que forma parte de una familia. Ese individuo fue formado de tal manera que le hizo susceptible a la tentación de provocar conflictos. Todo comenzó con la familia en la que se crió.

San Juan XXIII continúa explicando: "Esta unidad armoniosa que debe existir dentro del círculo familiar surge de la santidad y la indisolubilidad del matrimonio cristiano. Es la base de gran parte del orden, el progreso y la prosperidad de la sociedad civil".

Matrimonio: llamados a la paz

Gran parte de la división en el mundo actual es el resultado de la ruptura de los matrimonios en todo el mundo. El matrimonio está destinado a ser el fundamento de toda familia y, cuando ese fundamento se desmorona, también lo hace la familia.

San Juan XXIII señaló entonces a cada miembro de la familia y las responsabilidades prácticas que se les han confiado:

"Dentro de la familia, el padre ocupa el lugar de Dios. Debe dirigir y guiar al resto con su autoridad y el ejemplo de su buena vida.

La madre, por su parte, debe educar a sus hijos con firmeza y amabilidad, mediante la dulzura de su trato y su virtud.

Juntos, los padres deben criar con esmero a sus hijos, el regalo más preciado de Dios, para que lleven una vida recta y religiosa.

Los hijos deben honrar, obedecer y amar a sus padres. Deben brindarles no solo consuelo, sino también ayuda concreta si es necesario".

Concluye entonces esta reflexión afirmando: "La caridad que ardía en el hogar de Nazaret debe ser una inspiración para todas las familias. Todas las virtudes cristianas deben florecer en la familia, la unidad debe prosperar y el ejemplo de su vida virtuosa debe brillar con intensidad".