En el Gemelli, León XIV fue recibido en un ambiente sereno

Bajo un brillante sol otoñal, decenas de personas esperaban a León XIV. Muchos, como Silvio, un octogenario que había acudido a una revisión médica, estaban allí por casualidad: "Me dijeron que el Papa llegaría pronto, así que preferí quedarme en lugar de irme a casa". Otros habían venido expresamente para mostrar su solidaridad, como Gianbattista, quien dijo sentirse tranquilo por la actitud del Papa a su llegada: "Tenía su sonrisa habitual y parecía gozar de buena salud".

León XIV ingresó en la Policlínica Gemelli a la 1:07 p.m. para someterse a una cirugía pulmonar el 13 de octubre de 2026. Su llegada, prevista para última hora de la mañana, movilizó a numerosos curiosos y fieles que acudieron para mostrar su apoyo al pontífice peruano-estadounidense.

El 13 de octubre de 2026, poco después de la 1 p. m., el Papa León XIV llegó en caravana al Hospital Gemelli de Roma para una operación pulmonar programada

Los periodistas también acudieron en masa. En una pequeña colina con vistas al hospital, numerosos equipos de televisión se instalaron a primera hora de la mañana. Algunos incluso montaron pequeñas carpas para protegerse del sol y la lluvia prevista para los próximos días. Al parecer, una cadena estadounidense, molesta por la presencia de arbustos que obstruían la vista, solicitó al hospital que los podara a primera hora del martes. Según I.MEDIA , el hospital accedió a la petición.

Unas pocas flores y velas

Abajo, al pie de una imponente estatua de Juan Pablo II, quien estuvo internado en el Hospital Gemelli unas diez veces, se encendieron pequeñas velas y se depositaron flores. Había menos flores que durante las recientes hospitalizaciones del Papa Francisco, señal de la relativa calma entre los fieles.

"El Papa León es joven y atlético; creo que pronto lo veremos de regreso en el Vaticano", afirma con seguridad Marianna, una enfermera que trabaja en el Hospital Gemelli desde hace cinco años. Esta mujer de treinta y tantos años recuerda las largas estancias hospitalarias del papa anterior: "Tras la muerte de Francisco, no pensé que volvería a ver a otro papa aquí tan pronto", confiesa.

Tras la conmoción provocada por la llegada del jefe de la Iglesia Católica, ha vuelto una relativa calma al vasto edificio. Sin embargo, algunos indicios delatan la presencia de este distinguido invitado.

En el vestíbulo, salta a la vista el constante ir y venir de hombres imponentes con traje, cada uno con un auricular: miembros del equipo de seguridad personal del Papa, encargados de garantizar la tranquilidad durante su estancia. Se espera que León XIV permanezca en este establecimiento durante aproximadamente una semana. Todas sus audiencias han sido suspendidas hasta el 20 de octubre.

Un poco más adelante, algunos fieles rezan en la capilla de San Juan Pablo II. Afuera, se han colocado varias docenas de sillas adicionales. Se espera que el cardenal Baldo Reina, vicario de Roma, llegue esta tarde para rezar el rosario por la recuperación del Papa.

Como durante las hospitalizaciones de Francisco, se ha instalado un pequeño podio rojo junto a este lugar de oración. Está destinado a ser utilizado en caso de una rueda de prensa médica. Un evento mediático que podría sumir rápidamente a las autoridades en una intensa actividad.

La serenidad del Papa

Pocas horas antes de que León XIV fuera hospitalizado por un nódulo pulmonar, el cardenal Pietro Parolín, segundo al mando del Vaticano, declaró a la prensa: "Nos impresionó la serenidad con la que el Papa anunció esta intervención".

En declaraciones a la prensa, el mano derecha del pontífice, de 71 años, les aseguró que había hablado con León XIV "con gran serenidad" el lunes por la noche. Elogió el "gran ejemplo" que ha dado el pontífice. Desde este anuncio inesperado durante el Ángelus del domingo, muchas voces en Roma han elogiado la "transparencia" y la compostura del Papa.