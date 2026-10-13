En el Gemelli, León XIV fue recibido en un ambiente sereno

El 13 de octubre de 2026, poco después de la 1 p. m., el Papa León XIV llegó en caravana al Hospital Gemelli de Roma para una operación pulmonar programada
León XIV ingresó en la Policlínica Gemelli a la 1:07 p.m. para someterse a una cirugía pulmonar el 13 de octubre de 2026. Su llegada, prevista para última hora de la mañana, movilizó a numerosos curiosos y fieles que acudieron para mostrar su apoyo al pontífice peruano-estadounidense.
Bajo un brillante sol otoñal, decenas de personas esperaban a León XIV. Muchos, como Silvio, un octogenario que había acudido a una revisión médica, estaban allí por casualidad: "Me dijeron que el Papa llegaría pronto, así que preferí quedarme en lugar de irme a casa". Otros habían venido expresamente para mostrar su solidaridad, como Gianbattista, quien dijo sentirse tranquilo por la actitud del Papa a su llegada: "Tenía su sonrisa habitual y parecía gozar de buena salud".