Cinco santos mexicanos que no fueron mártires

La Resistencia Cristera dejó en México muchos mártires, algunos de ellos ya están canonizados, pero también existen algunos santos que no lo fueron, conócelos

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La Iglesia católica reconoce las virtudes heroicas de las personas que en su vida se esforzaron en hacer la voluntad de Dios y los denomina santos. Muchos de ellos perdieron sus vidas como mártires, como ocurrió en el siglo XX en México durante el periodo de la Resistencia Cristera. Pero también hay santos que no fueron mártires. Aquí tenemos a cinco de ellos:

1 San Juan Diego Cuauhtlatoazin (1474–1548)

Nació en 1474 en Cuautitlán, en el actual Estado de México. A este humilde indígena chichimeca se le apareció la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac en 1531.

Pasó los últimos 17 años de su vida en una choza junto al templo edificado para la Santísima Virgen para servirla, hablar de Ella e interceder por todos los que se lo pidieran.

Murió en 1548, reconocido como “varón santo”. Fue beatificado el 6 de mayo de 1990 y canonizado el 31 de julio de 2002 por el papa San Juan Pablo II.

2 San Rafael Guízar y Valencia (1878–1938)

Nació en Cotija, Michoacán en 1878. Fue Obispo de Veracruz, conocido como el "Obispo de los Pobres". Destacó por su incansable labor pastoral, la fundación de escuelas y por mantener un seminario clandestino durante la persecución religiosa.

Afectado por diversas enfermedades murió el 6 de junio de 1938 en la ciudad de México. Su cuerpo trasladado a Xalapa, Veracruz para ser sepultado. Fue exhumado en 1950 encontrando su cadáver incorrupto. Su cuerpo fue conducido a la Catedral de Xalapa.

Fue beatificado por san Juan Pablo II en 1995 y declarado santo el 15 de octubre de 2006 por el Papa Benedicto XVI. Es el patrono del episcopado mexicano.

3 San José María de Yermo y Parres (1851–1904)

Sacerdote y fundador de la congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Llamado el "Gigante de la Caridad" por su ayuda a los desamparados, huérfanos y enfermos, e incluso a la comunidad tarahumara.

Fue beatificado el 6 de mayo de 1990 en la basílica de Guadalupe en México y canonizado el 21 de mayo de 2000 en Roma por san Juan Pablo II.

4 Santa María de Jesús Sacramentado Venegas (1868–1959)

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Bautizada como María Natividad Venegas de la Torre, nació el Zapotlanejo, Jalisco, el 8 de septiembre de 1868. Fue religiosa y fundadora de la congregación de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Pasó más de cinco décadas atendiendo personalmente a los enfermos pobres en un pequeño hospital de Guadalajara, dedicándose también a atender las necesidades de los sacerdotes y seminaristas.

Murió en Guadalajara, Jalisco el 30 de julio de 1959. Fue beatificada en la Ciudad de México el 22 de noviembre de 1992 y canonizada el 21 de mayo de 2000 por san Juan Pablo II, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en ser llevada a los altares como santa.

5 María Guadalupe García Zavala (1878 - 1963)

Anastasia Guadalupe García Zavala nació el 27 de abril de 1878 en Zapopan, Jalisco , México. A los 20 años de edad comenzó a participar en la Conferencia de la Beata Margarita, filial a la conferencia de San Vicente de Paúl, que se dedicaba exclusivamente a obras de caridad.

Ya siendo religiosa, cofundó de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres para atender a los enfermos. En tiempos de la persecución religiosa, las hermanas de la madre Lupita escondieron al entonces Arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez y a otros sacerdotes.