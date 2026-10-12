Los obispos de Nicaragua, país con persecución religiosa, de visita en Roma

La visita ad limina de los obispos nicaragüenses a Roma, durante la semana del 12 de octubre, se da en un contexto de creciente persecución de la Iglesia católica por parte del régimen de Daniel Ortega. Diez obispos de este país centroamericano darán cuenta de la turbulenta situación de su Iglesia

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Después de los obispos de Honduras la semana pasada y antes de los de Panamá la próxima semana, los obispos de Nicaragua realizarán una visita ad limina a partir del 12 de octubre, con una probable audiencia con el papa León XIV el viernes por la mañana. Detrás de este encuentro institucional se perfila una pregunta central: ¿cómo mantener viva a la Iglesia cuando el poder político busca controlar su expresión pública?

Para comprender esta crisis, hay que remontarse a la revolución sandinista de 1979. Tras derrocar la dictadura de Somoza, el gobierno de Daniel Ortega mantiene relaciones conflictivas con parte de la jerarquía católica. En el contexto de la Guerra Fría, el gobierno se alinea con el Bloque del Este, a semejanza del régimen de Fidel Castro en Cuba. La Iglesia local se divide entonces entre los defensores de su autonomía institucional y los cristianos comprometidos con el proyecto revolucionario.

En 1983, la extraña visita de Juan Pablo II

La visita de Juan Pablo II al país, el 4 de marzo de 1983, constituyó la etapa más extraña y difícil de su pontificado. Durante la misa celebrada en Managua, ante cientos de miles de fieles, el pontífice polaco se enfrentó a manifestaciones de partidarios del régimen, ante quienes intentó con dificultad continuar su homilía exigiendo "¡Silencio!". Esta misa se desarrolló en un clima de inmensa tensión, y un técnico de Radio Vaticano que intentaba subir el volumen del micrófono del papa fue amenazado por un miliciano del régimen, según recuerdan los testigos de la época.

Otra escena ocurrida unas horas antes quedó grabada en la memoria. Al bajar del avión, el Papa fue recibido por Daniel Ortega, quien le presentó a los miembros de su gobierno, entre los que se encontraba el padre Ernesto Cardenal (1925-2020), sacerdote y exmonje trapense que se había convertido en ministro de Cultura y ferviente defensor de la teología de la liberación. Reprendido públicamente por Juan Pablo II debido a su compromiso político, Ernesto Cardenal fue suspendido del sacerdocio un año después y no vio levantadas sus sanciones hasta 2019.

Su propio hermano, Fernando Cardenal (1934-2016), sacerdote y ministro de Educación Pública del gobierno sandinista, también fue suspendido en 1984 y tuvo que abandonar la orden de los jesuitas. Sin embargo, al haber mantenido buenas relaciones con su antigua congregación, pudo reintegrarse a ella en 1996 tras volver a realizar su noviciado, lo que constituye un caso bastante excepcional en la historia de la Compañía de Jesús.

Ortega: del regreso a la gracia a la deriva autoritaria

Mientras tanto, la situación parece calmarse. Tras ser derrotado en las elecciones de 1990, Daniel Ortega pasó a la oposición, aceptando el proceso de transición democrática. Durante la campaña presidencial de 2006, el exlíder revolucionario se acercó a una parte del catolicismo conservador, sobre todo gracias al cardenal Miguel Obando y Bravo, arzobispo emérito de Managua, cuyo apoyo sería decisivo para su victoria electoral. El apoyo a la prohibición total del aborto ilustra esta convergencia paradójica en cuestiones morales. Pero este acuerdo no resiste la transformación autoritaria del régimen.

El verdadero punto de inflexión se produce en abril de 2018. Las manifestaciones contra una reforma del sistema de seguridad social degeneran en una crisis nacional que se cobrará numerosas víctimas. Sacerdotes e instituciones eclesiásticas acogen a los heridos, ofrecen espacios de refugio y denuncian la represión. El gobierno acusa entonces a la Iglesia de apoyar a sus adversarios políticos. Los obispos que intentan facilitar el diálogo nacional se convierten progresivamente en blanco del poder.

Una represión que se intensifica

A partir de 2022, la presión se intensifica: se multiplican las detenciones de religiosos y las expulsiones, incluida la del propio nuncio apostólico, monseñor Waldemar Sommertag. Se disuelven numerosas organizaciones católicas, se restringen las procesiones y se someten las celebraciones a vigilancia. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y figura destacada de la resistencia eclesial, es condenado y encarcelado en 2023, y posteriormente expulsado al Vaticano en enero de 2024. Otros prelados corren la misma suerte. En noviembre de 2024, monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal, es a su vez enviado al exilio en Guatemala. En junio de 2026, un obispo emérito, monseñor Juan Abelardo Mata, es detenido tras una celebración religiosa. Se cree que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

La visita ad limina de la semana del 12 de octubre adquiere así un significado especial. Más allá de su carácter canónico, debe permitir a los obispos presentar en Roma una Iglesia debilitada por las salidas forzadas y la vigilancia a la que está sometida. También constituye un momento de comunión con el papa León XIV, en un momento en que las posibilidades de diálogo con Managua siguen siendo extremadamente limitadas y las relaciones diplomáticas están suspendidas. En 2023, la idea de una mediación del presidente brasileño Lula entre el Vaticano y el régimen nicaragüense no había dado frutos.