Leo XIV será ingresado en el hospital a última hora de la mañana del martes

Tras anunciar una operación pulmonar el domingo después del Ángelus, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció que León XIV será ingresado al hospital el martes 13 de octubre
El Papa León XIV será ingresado en el hospital mañana, 13 de octubre de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 12 de octubre. Se espera que el Papa ingrese en la Policlínica Gemelli a última hora de la mañana, indicó el Vaticano. Aún no se ha especificado la fecha exacta de la cirugía a la que se someterá por un nódulo pulmonar.
Ayer, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice peruano-estadounidense sorprendió a los fieles y a la Curia Romana al anunciar su próxima hospitalización por un nódulo pulmonar. Si bien este nódulo —una masa o lesión en el tejido pulmonar— está localizado y fue descubierto "en una etapa muy temprana", requiere cirugía, explicó.