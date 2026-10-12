Leo XIV será ingresado en el hospital a última hora de la mañana del martes

Ayer, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro , el pontífice peruano-estadounidense sorprendió a los fieles y a la Curia Romana al anunciar su próxima hospitalización por un nódulo pulmonar. Si bien este nódulo —una masa o lesión en el tejido pulmonar— está localizado y fue descubierto "en una etapa muy temprana", requiere cirugía, explicó.

El Papa León XIV será ingresado en el hospital mañana, 13 de octubre de 2026, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 12 de octubre. Se espera que el Papa ingrese en la Policlínica Gemelli a última hora de la mañana, indicó el Vaticano. Aún no se ha especificado la fecha exacta de la cirugía a la que se someterá por un nódulo pulmonar.

Tras anunciar una operación pulmonar el domingo después del Ángelus, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció que León XIV será ingresado al hospital el martes 13 de octubre

Este lunes por la mañana, el Papa cumplió con sus deberes como de costumbre. La Oficina de Prensa de la Santa Sede aclaró a primera hora de la tarde que el jefe de la Iglesia Católica sería hospitalizado el martes por la mañana, sin proporcionar más detalles sobre la hora de la operación. Por consiguiente, el Papa no podrá asistir a sus próximos compromisos.

El Vaticano anunció que el Papa estaría ausente de la presentación de la Medalla León XIV, que tenía previsto presidir en su residencia secundaria de Castel Gandolfo el martes por la noche. Asimismo, el pontífice será sustituido por el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, recientemente nombrado decano del Colegio Cardenalicio, en la misa de clausura de la cumbre sobre la familia, el 14 de octubre a las 10:00 horas. La ausencia del Papa altera en cierta medida el desarrollo de esta reunión: el documento resumen previsto no se hará público el miércoles, ya que el Papa desea revisarlo antes de su publicación.

"En este momento se percibe preocupación y cierta decepción al saber que el Papa no estará con nosotros en los próximos días", declaró a I.MEDIA el arzobispo Jozef Nuzik, presidente de la Conferencia Episcopal Checa. Nuzik participa en la reunión internacional convocada por el Papa León XIV. El arzobispo de Olomouc expresó la "sorpresa" de los participantes y su esperanza de que "este Papa, que goza de una excelente salud, pueda superar esta enfermedad sin dificultad".