En Misa o en privado, La Palabra de Dios siempre tendrá un mensaje especial y directo para quien lo lee, solo hay que dejar que penetre el corazón

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No importa cuantas veces hayamos escuchado la misma lectura. Leer el Evangelio durante la santa Misa o en privado siempre traerá el mensaje justo para quien abre su corazón a la Palabra de Dios.

Y esto lo podemos constatar por experiencia propia o por la de otras personas, que han logrado salir de sus preocupaciones poniendo atención a lo que Dios les decía.

La Palabra es viva y eficaz

El apóstol san Pablo escribió a los Hebreos:

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo; penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta; todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas (Heb 4, 12-13).

El testimonio de los santos nos habla del inmenso poder que tiene la Palabra de Dios. San Agustín menciona en sus Confesiones que fue la carta a los Romanos la que le hizo entrar en razón cuando leyó:

Comportémonos decentemente, como de día; no en orgías ni borracheras, no en libertinaje ni desenfreno, no en contiendas ni envidias . Más bien, revístanse del Señor Jesucristo , y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne (Romanos 13, 13-14)

Después de leer, estaba conmovido hasta las lágrimas y supo bien qué rumbo debía tomar su vida.

El mensaje de Dios para ti

Seguramente te ha pasado que cuando tienes una dificultad deseas que alguien te dé un consejo para tomar una decisión acertada. Cuando te ocurra, ve a Misa, pide a Dios con toda tu alma que te ayude a discernir lo que te oprime. Te sorprenderá escuchar que la respuesta llega de inmediato a través de su Palabra.

Hay personas que testimonian que, cuando tuvieron una duda, el mismo sacerdote - sin saberlo - les respondió al explicar las lecturas de la santa Misa. Dios nos habla siempre a través de otras personas, de los acontecimientos, y muy especialmente, por medio de la Sagrada Escritura.