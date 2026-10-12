Estados Unidos: Obispos responden al plan de ejecución pública

El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos reacciona con "conmoción y profunda tristeza" ante la noticia de que Estados Unidos planea transmitir en directo una ejecución este diciembre: "Esta decisión es una promoción bárbara de una cultura de la muerte y debe ser reconsiderada"

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El líder de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha reaccionado con "conmoción y profunda tristeza" ante el anuncio de que el gobierno estadounidense planea transmitir en directo una ejecución programada para diciembre.

El 8 de octubre, el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció que la ejecución por fusilamiento del hombre condenado por el asesinato de 13 personas y las heridas sufridas por 32 en Fort Hood, Texas, en 2009, sería transmitida en directo. La ejecución del mayor Nidal Malik Hasan por fusilamiento está prevista para el 3 de diciembre.

El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, emitió la siguiente declaración condenando enérgicamente la decisión del gobierno estadounidense:

"Con profunda consternación y tristeza, me he enterado de la decisión del Departamento de Guerra de transmitir en directo la ejecución de Nidal Hassan. Nuestro Dios es el Dios de la vida. De ninguna manera se pueden justificar las acciones de Hassan, pero esta decisión es una promoción bárbara de una cultura de muerte y debe ser reconsiderada. La Palabra de Dios nos exhorta: "No paguen a nadie mal por mal" (Romanos 12,17). La ejecución pública, incluso de alguien que ha causado graves daños, solo socavará aún más la moral de nuestra nación y será una mancha en la conciencia de su pueblo. Ruego a Nuestra Señora del Buen Consejo que interceda para que, como nación, siempre elijamos la vida, incluso en los momentos y circunstancias más difíciles.

Fallo en la ejecución de la pena de muerte hace unos días

La pena de muerte en Estados Unidos ya ocupa un lugar central en el debate público después de que una mujer sobreviviera a dos intentos de ejecución mediante inyección letal el 30 de septiembre en Tennessee. Había estado conectada a un respirador desde el intento fallido, pero esta semana, sus abogados informaron que ya se encuentra de pie y caminando. De haberse ejecutado, se habría convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años.

En Estados Unidos, existen prácticas de pena de muerte tanto a nivel federal como estatal, y poco menos de la mitad de los estados han abolido su uso.