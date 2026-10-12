Arte sagrado, alimentado por chispas de chocolate y oración

El ministerio Visual Grace de la artista Kate Capato destaca a Dios como el artista principal

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En una reciente publicación desenfadada en las redes sociales, la artista Kate Capato bromeó diciendo que se necesitan exactamente 910 pepitas de chocolate para terminar una pintura de arte sacro: 10 pepitas de chocolate por sesión de pintura durante unos tres meses.

Cuando se le pregunta, Capato responde que sí, que el chocolate, más que el café o el té, suele ser su estimulante mientras trabaja. Sin embargo, aún más importante es invitar a Dios al proceso de su trabajo.

Desde tarjetas de cumpleaños hasta adornos para el altar

Hoy en día, las pinturas al óleo de Capato se exhiben en iglesias, centros Newman y hogares particulares, pero su camino para convertirse en una artista sacra profesional comenzó cuando era niña, haciendo tarjetas de cumpleaños y dibujos, como hacen muchos niños.

Desde la secundaria, se centró cada vez más en el arte, llegando incluso a cursar estudios universitarios. Posteriormente, Capato trabajó como misionera con el Proyecto Cultura, compartiendo con los jóvenes la dignidad del cuerpo humano. Si bien aparentemente no guardaba relación con el arte que practicaba paralelamente, hoy Capato reconoce cómo ese amor por la Teología del Cuerpo y la persona humana desempeña un papel fundamental en su obra. En su trabajo, explica: "Presto atención sutil a lo que se expresa a través del cuerpo, resaltando la feminidad y la masculinidad, y la belleza de esos roles".

El arte de Capato se consolidó durante dos años de estudio en Florencia, donde recibió una influencia particular de las obras maestras del Renacimiento italiano. A su regreso a Estados Unidos, comenzó su carrera profesional de forma definitiva; hoy lleva casi una década creando arte con temática sacra.

El proceso creativo

A pesar de la reputación del arte como la antítesis de los negocios, Capato afirma que la experiencia empresarial y el orden en su trabajo han sido esenciales para su proceso creativo. Atribuye a su padre, un hombre de negocios, el haberle enseñado mucho sobre el aspecto empresarial, y su trayectoria como artista profesional a tiempo completo se ha desarrollado a partir de esa perspicacia, su talento creativo y un proceso colaborativo.

Capato suele trabajar en varios proyectos a la vez que avanzan simultáneamente, pero se encuentran en diferentes etapas. En una semana, por ejemplo, podría reunirse con clientes potenciales para hablar sobre sus proyectos, trabajar en la fase conceptual de otro y pintar un tercero.

Y, por supuesto, está toda la preparación: encontrar modelos que les sirvan de modelos y prendas que puedan usar, así como responder a consultas comerciales, como la concesión de licencias para que su trabajo se utilice en libros y otros medios.

Dios como artista principal

Entre los deseos iniciales de los clientes y el arduo trabajo y la maestría artística de Capato, sin duda existe un componente muy humano en su obra. Pero ella afirma: "Una parte fundamental de mi proceso es la oración, pidiéndole al Señor que sea la inspiración principal de mi composición".

A menudo lleva sus ideas para proyectos a la Adoración y le pide inspiración. "Siempre le pido a Dios que sea el artista principal y que no me interponga en su camino".

El arte sacro no siempre es un proceso sencillo, y Capato recurre al Señor en oración cuando no se siente inspirada, e incluso cuando necesita los contactos o materiales adecuados. "Parte de mi propia historia de salvación", dice, "es aprender a apoyarme en Él".

Parte de un ministerio más amplio

Capato compartió que uno de los proyectos en los que trabaja actualmente consiste en dos retablos que adornarán una parroquia dedicada a San Felipe Neri. Comentó que a veces pinta santos con los que está muy familiarizada, y otras veces es una oportunidad para aprender más sobre algún aspecto de un santo o de nuestra fe.

El arte físico de Capato es una parte importante del ministerio más amplio de Visual Grace Junto con su esposo músico y un pequeño equipo, Capato lleva belleza a las parroquias a través de una presentación única cuyo propósito es "despertar la capacidad de asombro en los corazones y brindar paz a las almas afligidas".