6 versículos bíblicos para rezar por el Papa, que se someterá a una operación

Mientras el Papa León se prepara para la operación, estas palabras de las Escrituras pueden ayudarnos a rodear al Santo Padre con nuestras oraciones

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Cuando el Papa León XIV anunció que necesitaría someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo de su pulmón, compartió una noticia tranquilizadora: se había detectado en una fase muy temprana y estaba bien localizado. No obstante, la perspectiva de una operación nunca es algo que deba tomarse a la ligera, y el Santo Padre concluyó su comunicado encomendándose a nuestras oraciones.

Para los católicos de todo el mundo, saber que el Papa no se encuentra bien tiene un carácter especial. Estamos acostumbrados a verle rezar por los demás, ofrecerles ánimos y acompañarlos en sus dificultades. Ahora, mientras se prepara para la intervención quirúrgica, tenemos la oportunidad de brindarle parte de ese mismo cariño.

Y aunque la mayoría de nosotros no podemos hacer nada concreto para ayudar, sin duda podemos rezar. A veces, sin embargo, no es fácil encontrar las palabras adecuadas, sobre todo cuando estamos preocupados por la salud de alguien. Afortunadamente, las Escrituras nos ofrecen palabras de consuelo, confianza y esperanza que podemos convertir en sencillas oraciones por el papa León, su equipo médico y todas las personas que le atienden.

1 Para encomendarlo al cuidado de Dios

«Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza,

un socorro siempre presente en la angustia». — Salmo 46, 2

Una de las cosas más difíciles de la enfermedad es tener que renunciar al control. Incluso alguien acostumbrado a asumir enormes responsabilidades debe, al final, ponerse en manos de los médicos y confiar en su criterio.

Este versículo nos recuerda que Dios sigue estando presente en todo momento. Mientras el Papa León se prepara para su operación, podemos rezar para que sienta esa presencia de forma especialmente cercana y encuentre fuerza y consuelo al saber que está siendo cuidado, tanto por quienes le rodean como por Dios.

2 Para rezar por sus cirujanos

«No os preocupéis por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios». — Filipenses 4, 6

Las palabras de San Pablo resultan especialmente útiles porque nos indican qué hacer con nuestras preocupaciones: llevarlas ante Dios.

Y, en este caso, nuestras oraciones pueden ser maravillosamente concretas. Podemos pedirle a Dios que guíe las manos de los cirujanos del papa León, que conceda sabiduría a quienes toman las decisiones médicas y que otorgue paciencia, concentración y fuerza al personal de enfermería y al resto de profesionales que le atienden.

También podemos dar las gracias por los conocimientos médicos que hacen posibles este tipo de operaciones y por el hecho de que el nódulo se detectara a tiempo.

3 Para que tenga valor

«Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo;

cuando cruces los ríos, no te arrastrarán». — Isaías 43, 2

Incluso cuando los médicos dan buenas noticias, someterse a una operación puede resultar abrumador. Hay que hacer preparativos, hay incertidumbres y llega el momento inevitable en el que hay que depositar toda la confianza en manos de otra persona.

Lo que hace que este versículo sea tan reconfortante es que Dios no promete que no habrá aguas turbulentas que atravesar. En cambio, promete acompañarnos a través de ellas.

Ahora que el papa León se enfrenta a su operación, podemos rezar para que sienta esa tranquilidad y para que cualquier inquietud comprensible se vea aliviada por un profundo sentido de la presencia de Dios.

4 Para rezar por su tranquilidad

«¡Quédate tranquilo y reconoce que yo soy Dios!» — Salmo 46, 11

Para un papa cuyos días suelen estar llenos de reuniones, audiencias, decisiones y responsabilidades, verse obligado a dejarlo todo a un lado para someterse a una operación y recuperarse debe suponer un gran cambio. Sin embargo, este pequeño verso nos ofrece una hermosa invitación al descanso.

Podemos rezar para que el papa León pueda dejar a un lado por un tiempo las numerosas exigencias de su cargo, sabiendo que la Iglesia continúa con su labor y que él puede concentrarse en recuperarse.

Y quizá podamos aprovechar la ocasión para hacer una pausa nosotros mismos durante unos instantes y dedicar una oración silenciosa a él antes de volver a nuestra ajetreada rutina.

5 Para pedir una pronta recuperación

«El Señor lo sostiene en su lecho de enfermo;

tú le arreglas la cama cada vez que está enfermo». — Salmo 41, 4

La imagen de Dios cuidando a alguien que está enfermo muestra Su absoluta ternura hacia todos. El versículo nos recuerda esos pequeños gestos que hacen que la enfermedad sea más llevadera: alguien que ajusta una almohada, endereza una manta, trae un vaso de agua o, simplemente, se asegura de que el paciente esté cómodo.

Mientras el papa León se recupera, podemos rezar no solo por su curación física, sino también por esos actos cotidianos de bondad que tanto importan cuando alguien se siente vulnerable. Que esté rodeado de cuidadores atentos, que disfrute del descanso que necesita y que experimente el consuelo de sentirse cuidado.

6 Para, simplemente, ponerlo todo en manos de Dios

«El Señor está cerca». — Filipenses 4, 5

Quizá estas cuatro palabras sean todo lo que necesitamos. No sabemos con exactitud cómo transcurrirá la operación ni la recuperación del papa León, y no tiene mucho sentido fingir lo contrario. Pero podemos ponerlo en manos de Dios con confianza y cariño.

Quizá esta sea la oración más sencilla que podamos tener presente en los próximos días, sobre todo cuando recibamos noticias sobre su estado de salud: El Señor está cerca.