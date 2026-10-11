Vocación al ritmo de la banda: las danzas tradicionales en fiestas patronales

Un seminarista, que encontró su vocación participando en danzas, habla con Aleteia sobre cómo son más que una tradición y pueden ayudar a transmitir la fe

Copiar el enlace Compartir en :

En las fiestas patronales de México, donde la piedad popular se entrelaza íntimamente con las raíces indígenas y afromexicanas de la región, las danzas tradicionales acompañan como un gesto para pedir intercesión y agradecer a Dios.

“Sin duda, es un rito y la fe se vive inmensamente. Ser danzante es una forma de decirle al Señor ‘estoy para ti’ y, cuando vas en compañía de toda la comunidad, tus compañeros y tu familia, se siente un gozo en el corazón”, comparte Marco Alexis Romero, quien participó como danzante chinelo.

El propio Alexis recibió la semilla de la fe al ritmo de la banda. Cuando era niño, participó en el grupo de danza de la parroquia de San Lorenzo, en la localidad de Huipulco, al preguntar qué necesitaba para ser chinelo le dijeron: “Tu vestuario, muchas ganas y nada de pena”

Nadie pensó que en verdad lo haría, puesto que era muy tímido, pero su decisión era firme e iba acompañada de una petición muy especial: que el traje fuera negro como la sotana de los sacerdotes.

“Al término de los bailes jugaba a que casaba y confesaba a mis amiguitos, comprábamos hojaldras de dulce y les decía que era la Eucaristía. Fue a través de los chinelos que el Señor tocó mi corazón”.

Después de las fiestas, continuó como monaguillo y joven de parroquia; después, tras un llamado más claro en una Hora Santa, tomó la decisión de entrar al seminario. Actualmente se encuentra en su año de discernimiento.

Los chinelos y su inculturación a la fe

Los Chinelos germinaron en el estado de Morelos y el significado etimológico del nombre es incierto. Se cuenta que surgió como una burla a los españoles, dado que, la palabra náhuatl chiniele hace referencia al color rosado de la piel de los antiguos hacendados.

Sin embargo, investigaciones demuestran que está más vinculado al carnaval de la región centro-norte de Morelos y, por tanto, a la mitad del siglo XIX. En aquel momento los hacendados eran en su mayoría mexicanos, así lo argumentó Jesús Zavaleta, investigador del patrimonio cultural del Estado de Morelos para La jornada.

Con los esfuerzos de la evangelización, la danza pasó a ser de carácter devocional. En las fiestas patronales de San Lorenzo en la localidad de Huipulco, Ciudad de México, danzan con coloridas máscaras y vestuarios durante una hora o dos al ritmo de la banda y, en el acto, uno por uno se arrodilla frente a la imagen del santo para pedir su intercesión.

“Primero te persignas para que sientas la protección de Dios mientras das tu ofrenda, a nivel personal es muy bonito, porque estás invocando su presencia ” añade Alexis.

¿Realmente acerca a las personas a Dios?

Dentro de los contextos actuales, muchos sacerdotes han expresado que las danzas no llevan a las personas a Dios y, a la par, las fiestas provocan problemas entre comunidades y gastos. Al respecto, Alexis comparte que “hay que dejarse sorprender por los medios que el Señor toma para conocerlo”.

“Yo siento que sí se puede, de esta forma se puede transmitir la fe. Lo vivo desde mi propio testimonio, que así fue”