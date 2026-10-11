León XIV anuncia una cirugía por un nódulo pulmonar

“Recientemente, durante un chequeo de rutina, los médicos descubrieron un nódulo localizado en el pulmón. Fue detectado en una etapa muy temprana y está bien definido”, anunció el Papa León XIV desde las ventanas de su oficina en la Plaza de San Pedro, causando cierta consternación entre la multitud. El pontífice, de 71 años, indicó que los médicos consideran que “la intervención es la mejor opción”. Confirmó que había decidido someterse a una cirugía, cuyo procedimiento ya está programado para “los próximos días”.

De forma inesperada, durante el rezo del Ángelus del 11 de octubre de 2026, León XIV informó a la multitud que se sometería a una cirugía en los próximos días debido a un nódulo pulmonar detectado en una fase muy temprana. Se espera que el Papa sea hospitalizado a partir del próximo martes en el Hospital Gemelli de Roma y que permanezca allí aproximadamente una semana después de la cirugía, según Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Por lo tanto, las citas programadas del Papa para los próximos días serán canceladas.

“Recientemente, durante un chequeo de rutina, los médicos descubrieron un nódulo localizado en el pulmón. Fue detectado en una etapa muy temprana y está bien definido”, anunció

En un comunicado posterior, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, especificó que la cirugía se realizaría "en los primeros días de la semana" y que la recuperación postoperatoria se estimaba en "una semana". Según fuentes vaticanas consultadas por I.MEDIA , el Papa podría ingresar en la Clínica Gemelli el martes 13 de octubre. En esta clínica, ubicada en el oeste de Roma y que alberga una suite médica reservada para el Obispo de Roma, fueron atendidos antes que él los Papas Francisco y Juan Pablo II.

Es probable que se cancelen los próximos compromisos del pontífice peruano-estadounidense, quien tenía previsto presidir una misa este miércoles 14 de octubre para concluir el encuentro de familias en el Vaticano. Es probable que la misa prevista en la Plaza de San Pedro se celebre, pero que sea presidida por un cardenal delegado por el Papa, como ha sido habitual en los últimos años del pontificado de Francisco. El próximo domingo, el 267.º Papa podría rezar el Ángelus desde el hospital, como hicieron sus predecesores durante sus hospitalizaciones.

Por el momento, su gira por Latinoamérica, programada del 6 al 17 de noviembre, sigue en pie. León XIV incluso mencionó este viaje internacional antes de su anuncio este domingo, agradeciendo a un grupo de peruanos por sus oraciones "por la visita pastoral [que realizará] a Perú". Durante 12 días, el pontífice viajará a Uruguay, Argentina y su país de adopción, Perú. Algunos observadores interpretan esto como una señal de que tiene la firme intención de cumplir con este compromiso internacional. Algunos creen que la apretada agenda de su cirugía podría estar diseñada para asegurar que pueda realizar este viaje, que requiere buena condición física.

Si bien este anuncio inesperado, realizado sin previo aviso, dejó atónitos a los fieles, no es la primera vez que un papa utiliza el Ángelus para revelar problemas de salud. El 12 de julio de 1992, Juan Pablo II confió que esa misma noche ingresaría en el Hospital Gemelli para someterse a "exámenes adicionales". Permaneció allí durante 14 días y fue operado de colon. El 4 de julio de 2021, durante el Ángelus, el Papa Francisco también anunció su ingreso en el Hospital Gemelli para someterse a una cirugía de colon.

Los fieles se debaten entre la conmoción y la esperanza

"Les agradezco su apoyo espiritual y me encomiendo a sus oraciones", declaró León XIV este domingo antes de retirarse del nicho de la ventana. Sus palabras, apenas unos instantes antes, habían helado la concurrencia. Un murmullo se alzó, seguido de un prolongado aplauso, mientras diversos grupos traducían lo sucedido a los fieles de otras nacionalidades —observó I.MEDIA, presente en la plaza—.

Gino, procedente de París, comentó que "el Papa anunció su operación con voz firme, clara y precisa, lo que significa que no tiene miedo". "Es una fase preliminar, digamos inicial, así que me parece que no hay peligro para su salud a corto plazo. No estará hospitalizado mucho tiempo", expresó con esperanza.