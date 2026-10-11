León XIV anuncia una cirugía por un nódulo pulmonar

“Recientemente, durante un chequeo de rutina, los médicos descubrieron un nódulo localizado en el pulmón. Fue detectado en una etapa muy temprana y está bien definido”, anunció
De forma inesperada, durante el rezo del Ángelus del 11 de octubre de 2026, León XIV informó a la multitud que se sometería a una cirugía en los próximos días debido a un nódulo pulmonar detectado en una fase muy temprana. Se espera que el Papa sea hospitalizado a partir del próximo martes en el Hospital Gemelli de Roma y que permanezca allí aproximadamente una semana después de la cirugía, según Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Por lo tanto, las citas programadas del Papa para los próximos días serán canceladas.
“Recientemente, durante un chequeo de rutina, los médicos descubrieron un nódulo localizado en el pulmón. Fue detectado en una etapa muy temprana y está bien definido”, anunció el Papa León XIV desde las ventanas de su oficina en la Plaza de San Pedro, causando cierta consternación entre la multitud. El pontífice, de 71 años, indicó que los médicos consideran que “la intervención es la mejor opción”. Confirmó que había decidido someterse a una cirugía, cuyo procedimiento ya está programado para “los próximos días”.